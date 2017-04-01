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Субботник в Беларуси: эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны

01 апреля 2017 16:35
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Новости Беларуси. И еще о заботе белорусов о родной земле. Сегодня по всей стране прошли субботники. Эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны, которые вышли в парки и скверы,

чтобы очистить улицы от прошлогодней листвы и бытового мусора.

Сегодня в их руках не спортивные снаряды, а грабли и лопаты. У студентов университета физической культуры опыт участия в субботниках – огромный.

Максим Бекиш:
Мы убирали футбольный манеж, потом здесь, потом Дрозды, около универа.

Субботник в Беларуси: эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны-1

География первого апрельского субботника – нешуточная. Парк Победы, сквер имени Марата Казея, территория мемориала Большой Тростенец и сотни других площадок по всей стране.

И спасать их надо не столько от пожухлых листьев, сколько от брошенных бутылок, упаковок и окурков.

Оставленные на земле, все эти отходы будут отравлять ее десятилетиями. 

Леонид Балаболов,  заместитель главы администрации Заводского района:
Засоренность бытовым мусором очень большая. В связи с чем, после проведения этих мероприятий по уборке, в этом году мы планируем совместно с комитетом природных ресурсов установить дополнительно контейнера для сбора бытового мусора.

Работники коммунальных служб признаются, что без помощи добровольцев у них на уборку территории ушла бы не одна неделя.

Студенты, в свою очередь, признаются, что субботник для них – не просто работа.

Игорь Ткаченко:
В детстве с родителями старался участвовать в субботниках всегда, но, понятное дело, что я был слишком мал и слишком беспомощен в этом плане. Все-таки родители брали меня с собой на такие мероприятия и чем мог, тем помогал. Всегда было весело, всегда собирались люди на улицах, кто-то даже выносил чай.

Игорь Лабода:
Я на автозаводе, рядышком здесь живу, родился в этом парке можно сказать, провел свое детство. Поэтому я стараюсь всегда помогать и в колледже, и везде, и родителям. И чтобы город был чистым, главное.

Сложно поверить, но весенним субботникам – почти сотня лет.

Субботник в Беларуси: эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны-4

В разные времена отношение к ним было тоже разным. Но ведь дело не в субботнике. Вопрос в том, как мы относимся к земле? И готовы ли не только пользоваться ею, но и проявлять иногда хоть малейшую заботу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Игорь Лабода # Максим Бекиш # Игорь Ткаченко

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