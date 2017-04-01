Субботник в Беларуси: эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны

Максим Бекиш: Мы убирали футбольный манеж, потом здесь, потом Дрозды, около универа.

Сегодня в их руках не спортивные снаряды, а грабли и лопаты. У студентов университета физической культуры опыт участия в субботниках – огромный.

Новости Беларуси. И еще о заботе белорусов о родной земле. Сегодня по всей стране прошли субботники. Эту весеннюю традицию поддержали тысячи жителей нашей страны, которые вышли в парки и скверы,

И спасать их надо не столько от пожухлых листьев, сколько от брошенных бутылок, упаковок и окурков.

Оставленные на земле, все эти отходы будут отравлять ее десятилетиями.

Леонид Балаболов, заместитель главы администрации Заводского района:

Засоренность бытовым мусором очень большая. В связи с чем, после проведения этих мероприятий по уборке, в этом году мы планируем совместно с комитетом природных ресурсов установить дополнительно контейнера для сбора бытового мусора.

Работники коммунальных служб признаются, что без помощи добровольцев у них на уборку территории ушла бы не одна неделя.

Студенты, в свою очередь, признаются, что субботник для них – не просто работа.

Игорь Ткаченко:

В детстве с родителями старался участвовать в субботниках всегда, но, понятное дело, что я был слишком мал и слишком беспомощен в этом плане. Все-таки родители брали меня с собой на такие мероприятия и чем мог, тем помогал. Всегда было весело, всегда собирались люди на улицах, кто-то даже выносил чай.

Игорь Лабода:

Я на автозаводе, рядышком здесь живу, родился в этом парке можно сказать, провел свое детство. Поэтому я стараюсь всегда помогать и в колледже, и везде, и родителям. И чтобы город был чистым, главное.