Березовый сок в Беларуси. Как, когда и где собирать и за что можно получить штраф в 10 базовых величин

Россиян вряд ли удивишь березовым соком. Но так уж вышло, что этот напиток, который знают даже в Америке и ждут в космосе, стал фирменным белорусским. Может, потому что легендарные «Песняры» воспевали, «как плачут березы». Алена Сырова вошла во вкус березового сока.

И эти слезы, пожалуй, самый вкусный и известный символ пробуждения природы в наших широтах. Павел Антонович встречает 86-ю весну своей жизни. За соком в окрестные леса ходили его деды и прадеды. И вот уже 30 лет из года в год он сам бредет за «березовиком» той же протокой, правда, в свою собственную рощу.

Павел Базылев:

Съездил в лесничество, дали бумажку, что собирать можно.

Так называемый лесной билет Павел Антонович получает ежегодно, хоть и растут березки на его земле. Знакомых с детства, он сберег их и весной бережно берет от них ровно столько, сколько нужно, и ни литром больше.

Технология забора сока у Павла Базылева выверена до миллиметра.

Павел Базылев:

Заворачивать где-то сантиметров 7-10, под наклоном, чтобы водичка текла.

Кстати, вместо привычных большинству сборщиков металлических желобков Павел Антонович использует собственное приспособление. Из березовой ветки он делает деревянные трубочки ровно под диаметр бура. Ничего лишнего в рану дерева не попадает.

Такой персональный подход к «подсочке», как называют процесс получения сока профессионалы, скорее роскошь, если речь идет о добыче в промышленных масштабах.

Валентин Асомчик, помощник лесничего Стародорожского лесничества:

Бензопилой пропил под углом не более 30 градусов, а то уж если браконьерские, то делают «вилочкой». Тогда береза за один-два года может погибнуть.

Кстати, в 2017 году весна в Беларусь пришла раньше обычного и здесь, в Старых дорогах, подсочка стартовала в начале марта. А вот в районе Заславля еще продолжают ставить пакеты.

Александр, как он сам себя называет, лесной человек. Сбился со счету своих «березовых сезонов». Подходящее дерево на делянке выбирает сразу и на глаз.

Предугадать, сколько сока в итоге получится с той или иной березы, невозможно. Например, на этой делянке, ничем не примечательное и вполне себе среднестатистическое дерево за сутки наплакало полный 40-литровый пакет. Его опустошат, завезут в лесничество и продадут.

Мария Шарикало, помощник лесничего:

Нам люди звонят, первый человек записался до Нового года. Все берут абсолютно разное количество. От трех литров люди просят до 400.

С каждым годом различных самодельных станций по добыче березового сока становится все меньше, чему несказанно рады «лесные люди».

Сергей Марщенок, лесник:

Я приду, протокол составлю, что ты самовольно, и 10 базовых заплатишь. И больше не захочешь.

Лесничества страны продают сок как заводам, так и простым людям по символической цене. Чего не скажешь про экспорт нашего «березовика» за границу. На полках американских магазинов его стоимость измеряется десятками долларов. А за четыре сотни километров от Земли вкус родины и вовсе бесценный. Российский космонавт белорусского происхождения Олег Новицкий признавался после первого полета, что в космосе скучал по соку.

Юлия Новицкая, супруга космонавта, свое обещание выполнила и недавно с борта МКС пришла весточка.

Олег Новицкий, космонавт:

Посылка с Земли: березовый сок, белорусская футболка и шоколад.

О полезных свойствах «березовика» слагают легенды, мол, и иммунитет повышает, и организм после зимы очищает. Обсуждают и вкус, и цвет.

Павел Базылев:

Где слабо течет, там будет слаще. А где быстрее течет, там не такой сладкий.

Есть множество способов хранения сока, и в каждой семье он свой.

Геннадий Шутро, главный инженер Стародорожского опытного лесхоза:

Если консервировать, то до градусов 90 довести, чуть ли не до кипения, но не кипятить. И на трехлитровую банку добавить чайную ложку лимонной кислоты, полстакана граненого, можно чуть больше, сахара. Для детей можно барбариску конфетку бросить.

Но самый правильный, как говорят специалисты, употреблять березовый сок, не отходя от дерева.

В каком бы уголке мира или галактики не примечали бы весну, неотъемлемым символом этой поры года будет березовый сок. И вкус сока, как и вкус детства, у каждого свой.