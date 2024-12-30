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Мэр Минска озвучил себестоимость одной поездки в метро

30 декабря 2024 17:16
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Александр Лукашенко открыл новый участок третьей линии Минского метрополитена. Это станции «Аэродромная», «Неморшанский сад», «Слуцкий гостинец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Минска озвучил себестоимость одной поездки в метро-2

Темы разные, смысл один – интересы людей. Метрополитен – это всегда лицо мегаполиса. Развитие метро – признак экономического роста. Каждый метр подземки – это колоссальные затраты и отражение социально ориентированной позиции государства. 

Мэр Минска для Президента, что называется, провел виртуальную экскурсию по столичной подземке будущего. Замахнулись на четвертую линию протяженностью более 25 километров в границах внутреннего МКАДа.

Мэр Минска озвучил себестоимость одной поездки в метро-4

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Метрополитен занимает примерно 40 % в общем объеме людей, которые движутся по городу. Самый мобильный вид транспорта. За этот год по сравнению к прошлому году количество перевезенных пассажиров выросло на 108 %. 

По метрополитену. Сегодня себестоимость одной поездки получается 2 рубля 12 копеек. По факту жители платят 90 копеек, поэтому дотация идет из городского бюджета порядка 134 миллионов рублей ежегодно. 

Мы планируем, что с учетом строящегося большого микрорайона «Северный берег» и микрорайонов, где проживают свыше 800 тысяч человек, это Фрунзенский и Московский районы, после завершения от парка «Дружбы народов» планируют начинать с этой стороны двигаться в таком порядке.

Все вроде хорошо, но медленно – Лукашенко потребовал нарастить темпы строительства метро. Подробности здесь.

Мэр Минска озвучил себестоимость одной поездки в метро-6

Подарок подготовили и первому. Безлимитный проезд.

– Уважаемый Александр Григорьевич!
– Ты хочешь что мне подарить билет такой? 
– Вручить безлимитный проездной документ для проезда в Минском метро.
– На пенсию пойду, уже в метро буду ездить с этой карточкой, да? Хорошо. Спасибо.

Бонус достался еще и пресс-секретарю. 

# Минское метро # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев

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