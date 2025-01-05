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В Беларуси появится автоматизированная система анализа цен – МАРТ

05 января 2025 16:51
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Одним из элементов нового механизма регулирования цен станет автоматизированная система анализа. Об этом в интервью программе «Неделя» на СТВ заявил Алексей Богданов.

«Она позволит в режиме онлайн практически в моменте видеть любые изменения цены и контролировать их. Ведь сегодня мы получаем информацию о ценах постфактум практически», – рассказал министр.

Также глава МАРТ отметил, что новый механизм регулирования может появиться уже в 2025 году. «Соответствующее поручение главы государства есть. Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования», – поделился Алексей Богданов.

# Алексей Богданов # Государственная политика в области ценообразования

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