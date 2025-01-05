В Беларуси появится автоматизированная система анализа цен – МАРТ

Одним из элементов нового механизма регулирования цен станет автоматизированная система анализа. Об этом в интервью программе «Неделя» на СТВ заявил Алексей Богданов.

«Она позволит в режиме онлайн практически в моменте видеть любые изменения цены и контролировать их. Ведь сегодня мы получаем информацию о ценах постфактум практически», – рассказал министр.

Также глава МАРТ отметил, что новый механизм регулирования может появиться уже в 2025 году. «Соответствующее поручение главы государства есть. Правительство над ним работает. На сегодня нами разработано три варианта трансформации механизма ценового регулирования», – поделился Алексей Богданов.