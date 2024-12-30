Лукашенко: спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди

Не надо загонять под землю дворцы! Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не надо загонять под землю дворцы! Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 декабря официально открылись сразу три станции: Неморшанский сад, Слуцкий гостинец и Аэродромная. Последняя расположена в новом районе столицы, кварталы которого осваивает сербский застройщик. С этой темы еще на входе в «подземку» Президент и начал сегодняшнюю встречу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как они вообще по темпам, по договоренностям? Они все делают?
– Да, 123 дома уже построено. Еще осталось 27, они все в работе. То есть в 2026 году они закончат.
– Нет, дома это понятно. Это же выгодно. Жилье строить и продавать, да?
– Да.
– А остальное? То, что мы договаривались.
– Школу они строят и будут вводить в 2026 году.
– За свой счет?
– Да. И они нам ее передадут. И финансовый центр. Вот, стоят вот эти здания, 42 этажа. Два по 26 и два по 14, корпуса уже выведены. Сейчас идет остекление.
– И полностью мы застроим те площади, которые планировали?
– В полном объеме.
– Аэродром?
– Да.
– То есть они выполняют все по договоренности?
– Да.
– Но люди обижались, жаловались.
– По качеству строительства мы очень плотно с ними поработали.
– Потому что мне Комитет госконтроля проинформировал, что у них были нарушения, они уплатили бешеные штрафы.
– Да, заплатили полностью то, что было нарушено.
– Значит спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди. «Дана», не «Дана» – это не важно. Дом построил – должно быть качественно. Не качественно – переделывай.
В развитие разговора Александр Лукашенко проанонсировал совещание в первых числах января, на котором подробно обсудят выработку справедливого ценообразования, в том числе и в жилищной сфере.