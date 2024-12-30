Лукашенко: спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как они вообще по темпам, по договоренностям? Они все делают?

– Да, 123 дома уже построено. Еще осталось 27, они все в работе. То есть в 2026 году они закончат.

– Нет, дома это понятно. Это же выгодно. Жилье строить и продавать, да?

– Да.

– А остальное? То, что мы договаривались.

– Школу они строят и будут вводить в 2026 году.

– За свой счет?

– Да. И они нам ее передадут. И финансовый центр. Вот, стоят вот эти здания, 42 этажа. Два по 26 и два по 14, корпуса уже выведены. Сейчас идет остекление.

– И полностью мы застроим те площади, которые планировали?

– В полном объеме.

– Аэродром?

– Да.

– То есть они выполняют все по договоренности?

– Да.

– Но люди обижались, жаловались.

– По качеству строительства мы очень плотно с ними поработали.

– Потому что мне Комитет госконтроля проинформировал, что у них были нарушения, они уплатили бешеные штрафы.

– Да, заплатили полностью то, что было нарушено.

– Значит спрос должен быть со всех железный. Главное – это люди. «Дана», не «Дана» – это не важно. Дом построил – должно быть качественно. Не качественно – переделывай.

В развитие разговора Александр Лукашенко проанонсировал совещание в первых числах января, на котором подробно обсудят выработку справедливого ценообразования, в том числе и в жилищной сфере.