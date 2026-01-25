Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать

Сильные морозы стали проверкой на прочность не только для городских жителей, но и для тех, чей дом – дикая природа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Животным пришлось урезать рацион. Голод делает их более уязвимыми. Некоторые идут прямо к людям, и гостей из леса не всегда принимают радушно. А в других случаях ослабевшие животные становятся легкой добычей для браконьеров. Как помочь лесным жителям пережить холода, на природу отправилась Анна Корольчук.

В этом лесу, кажется, не ступала нога человека. Но это лишь иллюзия. Обильный снегопад, который должен был скрыть следы преступления, стал главным союзником инспекторов. Белое покрывало «запомнило» каждый шаг нарушителя.

– Группа №1, действия зафиксированы, принять меры к задержанию.

– Принято. Поймать браконьера – нелегкая задача. В лес они выходят налегке, проверяют ловушки быстро и скрытно. В этот раз сигнал поступил от законных охотников – видели в угодьях подозрительные свежие тропы. Так и вычислили график и маршрут нелегала. В итоге любителя легкой наживы поймали прямо с неопровержимыми уликами в руках.

Анна Корольчук, корреспондент:

Это орудие – символ настоящей жестокости. Капкан и ловушка-петля не выбирают. Убивают и калечат всех подряд: и ценного самца, и беременную самку, и молодняк, и даже бродячих собак. Животное мучается сутками, прежде чем умирает от боли и потери крови. У браконьеров нет ничего общего с законопослушными охотниками: последние соблюдают «лесную этику» и честно платят за свое хобби, получая путевку и разрешение на отстрел. Правда, находятся и те, кто пытается «нечаянно» добыть вместо зайца косулю, цена которой выше в разы. Поэтому в осенне-зимний сезон контроль за угодьями усиливают.

Алексей Белогуб, старший государственный инспектор оперативного отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

С 1 октября по 31 декабря 2025 года Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беарусь проводила специальное комплексное мероприятие «Охота». За этот период инспекциями по Гомельской области проверено более тысячи охотников, изъято у них более 23 незарегистрированных ружей. Всего за этот период выявлено 38 правонарушений, из них 24 – административных и 14 уже уголовных преступлений.

И ведь за якобы «бесплатную» охоту придется заплатить сполна. Нарушителю грозят санкции – от конфискации орудий охоты и транспорта, в котором везли нелегально добытую дичь, до штрафа. Если вред составляет 100 и более базовых величин, ответственность и вовсе уголовная. Вплоть до лишения свободы. Так, в Жлобинском районе за двух незаконно убитых косуль браконьеры уже получили «счет» на 10 тысяч рублей. Но несмотря на суровость наказания, бессмысленная бойня продолжается. Как и борьба с ней.

Вячеслав Горячий, заместитель начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

На сегодняшний день в Государственной инспекции достаточно много технических средств, которые помогают нам фиксировать, выявлять правонарушения. Изучаются сигналы, поступающие от граждан на телефон доверия Государственной инспекции, материалы в сети Интернет. Также государственная инспекция проводит много профилактических мероприятий с местным населением, от которого также поступает информация о людях, которые могут либо совершают правонарушения в сфере природоохранного законодательства.

Но зимний лес не только место охоты. Это дом, где в мороз и с высокими сугробами диким животным приходится нелегко. «Лесные столовые» в действии! Лесхозы Беларуси усилили подкормку диких животных.