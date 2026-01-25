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Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать

25 января 2026 18:01
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Сильные морозы стали проверкой на прочность не только для городских жителей, но и для тех, чей дом – дикая природа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Животным пришлось урезать рацион. Голод делает их более уязвимыми. Некоторые идут прямо к людям, и гостей из леса не всегда принимают радушно. А в других случаях ослабевшие животные становятся легкой добычей для браконьеров.

Как помочь лесным жителям пережить холода, на природу отправилась Анна Корольчук.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-2

В этом лесу, кажется, не ступала нога человека. Но это лишь иллюзия. Обильный снегопад, который должен был скрыть следы преступления, стал главным союзником инспекторов. Белое покрывало «запомнило» каждый шаг нарушителя.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-4

Группа №1, действия зафиксированы, принять меры к задержанию.
Принято.

Поймать браконьера – нелегкая задача. В лес они выходят налегке, проверяют ловушки быстро и скрытно. В этот раз сигнал поступил от законных охотников – видели в угодьях подозрительные свежие тропы. Так и вычислили график и маршрут нелегала. В итоге любителя легкой наживы поймали прямо с неопровержимыми уликами в руках.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-6

Анна Корольчук, корреспондент:
Это орудие – символ настоящей жестокости. Капкан и ловушка-петля не выбирают. Убивают и калечат всех подряд: и ценного самца, и беременную самку, и молодняк, и даже бродячих собак. Животное мучается сутками, прежде чем умирает от боли и потери крови.

У браконьеров нет ничего общего с законопослушными охотниками: последние соблюдают «лесную этику» и честно платят за свое хобби, получая путевку и разрешение на отстрел. Правда, находятся и те, кто пытается «нечаянно» добыть вместо зайца косулю, цена которой выше в разы. Поэтому в осенне-зимний сезон контроль за угодьями усиливают.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-8

Алексей Белогуб, старший государственный инспектор оперативного отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
С 1 октября по 31 декабря 2025 года Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беарусь проводила специальное комплексное мероприятие «Охота». За этот период инспекциями по Гомельской области проверено более тысячи охотников, изъято у них более 23 незарегистрированных ружей. Всего за этот период выявлено 38 правонарушений, из них 24 – административных и 14 уже уголовных преступлений.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-10

И ведь за якобы «бесплатную» охоту придется заплатить сполна. Нарушителю грозят санкции – от конфискации орудий охоты и транспорта, в котором везли нелегально добытую дичь, до штрафа. Если вред составляет 100 и более базовых величин, ответственность и вовсе уголовная. Вплоть до лишения свободы. Так, в Жлобинском районе за двух незаконно убитых косуль браконьеры уже получили «счет» на 10 тысяч рублей. Но несмотря на суровость наказания, бессмысленная бойня продолжается. Как и борьба с ней.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-12

Вячеслав Горячий, заместитель начальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
На сегодняшний день в Государственной инспекции достаточно много технических средств, которые помогают нам фиксировать, выявлять правонарушения. Изучаются сигналы, поступающие от граждан на телефон доверия Государственной инспекции, материалы в сети Интернет. Также государственная инспекция проводит много профилактических мероприятий с местным населением, от которого также поступает информация о людях, которые могут либо совершают правонарушения в сфере природоохранного законодательства.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-14

Но зимний лес не только место охоты. Это дом, где в мороз и с высокими сугробами диким животным приходится нелегко.

«Лесные столовые» в действии! Лесхозы Беларуси усилили подкормку диких животных.

Охота на браконьеров – как борются с нелегалами и помогают диким животным перезимовать-16

Вот такие «столовые» создают специально для лесных обитателей. Когда нечего есть, животные слабеют и становятся легкой добычей для браконьеров. Или отправляются на поиски еды к людям. Самый большой магнит – это соль, которой посыпают дороги. Лось или косуля могут учуять ее за несколько километров и выйти на трассу. Поэтому кормушки ставят вдали от дорог. Такая дистанция – прямая охрана и животных, и автомобилистов.

Подробнее смотрите в видео.

# Дикие животные # Охрана природы # Вячеслав Горячий # зима # Браконьерство в Беларуси

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