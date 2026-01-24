«Лесные столовые» в действии! Лесхозы Беларуси усилили подкормку диких животных

У лесных жителей сейчас самый популярный адрес – «столовая» от лесхозов. Да, меню простое – сено, зерно и корнеплоды, зато доставка ежедневная и в любую погоду. Нынешняя суровая зима крайне затрудняет поиск пищи для животных. Поэтому работники леса по всей стране усилили подкормку. Специальные площадки сейчас работают практически в ежедневном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот кадр облетел все социальные сети, а пользователи и вовсе задавались вопросом: не искусственный ли интеллект автор? Косуля вышла к человеку за помощью. И не удивительно. Диким животным крайне сложно выжить в экстремальных условиях. Низкие температуры истощают, а высокий снежный покров затрудняет поиск пищи.

Пружанская пуща – непрерывный лесной массив площадью более 30 тысяч гектаров. В Пружанском лесхозе оборудовали 24 подкормочные площадки, в этом сезоне создали еще 10 дополнительных. Пополняют запасы «лесной столовой» в эти морозы каждый день.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Не нужно быть следопытам, чтобы по количеству следов понять – такая «лесная столовая» крайне востребована.

В меню – зерносмеси, силос, сено, зерновые отходы, концентраты. При возможности приобретают у фермеров корнеплоды, некондицию яблок, моркови или свеклы. Обязательный круглогодичный ингредиент – солонец, источник минеральных элементов для дикого зверя. Да и повод лишний раз тем же оленям не выходить на дорогу в поисках солененького. Захаживают подкрепиться олени, косули, реже зубры и лоси. Полакомиться может и заяц.