Вся продукция очень качественная. Рассказываем о пользе куриных яиц «Молодецкие» Солигорской птицефабрики

Алиса, завтрак скоро будет готов.

Привет! Ну что ж, я новичок на вашей кухне. Но, как оно обычно бывает, это только до первой яичницы. Да-да, такой я незаменимый, полезный и вкусный. Прошу любить и жаловать – яйцо Молодецкое. Родом с Солигорской птицефабрики. Без ложной скромности могу заявить, я лицо белорусского яичного бренда. Меня узнают даже за рубежом и выбирают не одно десятилетие. Солигорская птицефабрика успешно трудится с 1971 года – это ли не знак качества. А все начинается с птичников. Их у нас целых 13. Все производственные процессы тут автоматизированы. Продукция производится, собирается и сортируется на лучшем европейском оборудовании.

Елена Сидорчук, инженер по качеству ОАО «Солигорская птицефабрика»:

На «Солигорской птицефабрике» содержится два миллиона поголовья кур несушек. Ежедневно происходит яйцесбор. Яйца по конвеерам поступают сюда в цех сортировки яиц, с помощью машин проходят сортировку, взвешивание на весовом автоматическом механизме, маркировку на каждом яйце и упаковываются по 10 штук, 6 по 15, также есть и по 30 штук. Для обнаружения дефектов внутреннего содержимого яйца проходят стадию воскопирования. Все трещинки, все несоответствия по внутреннему содержимому отбраковываются и уходят на утилизацию.

К слову сказать, я отнюдь не простое яйцо. На нашей птицефабрике первыми в Беларуси стали обогащать яйца селеном. Это мощный антиоксидант, его еще называют ингредиентом долголетия.

Елена Сидорчук:

Нашими специалистами совместно с учеными НПЦ гигиены был проведен ряд испытаний и разработан инновационный функциональный продукт, яйца куриные, обогащенные селеном молодецкие. Наши куры несушки получают сбалансированные высокопитательные корма, в состав которых входит витаминный комплекс. Таким образом, все самое лучшее и ценное из рациона птичек передается и нам. В двух яйцах содержится половина суточной нормы селена – полезный перекус для укрепления иммунитета. Ну и выбирайте яйцо себе по размеру.

Елена Сидорчук:

На каждом яйце есть маркировка, состоящая из буквы и цифр. Буква обозначает вид яйца, диетическое либо столовое. Всего есть пять категорий, в зависимости от массы яйца. Самое крупное яйцо – это высшая категория, буква В, это яйца выше 70 грамм. Мы его называем еще XXL. Далее идет отборная категория, вес яйца 65-70 грамм. Самая распространенная – это первая категория, ее птица несет больше всего. Вес яйца 55-65 грамм. Вторя категория – вес 45-55 грамм. А мелкие самые маленькие – от 35 до 45 грамм. Яйца солигорские – на любой вкус и цвет. Фермерские цветные, кстати, одна и последних новинок. И все – качественный натуральный продукт. Елена Сидорчук:

В мае 2022 года Солигорская птицефабрика успешно прошла сертификацию по международной схеме FSSC 22000. Это является высочайшим уровнем гарантии качества и безопасности нашей продукции. Продукция птицефабрики широко представлена в Беларуси, вы можете встретить ее на всех прилавках всех сетей, так и за рубежом.