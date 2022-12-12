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Провели конкурс и определили победителей. В Минске наградили волонтёров года

12 декабря 2022 14:40
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Протянуть руку помощи нуждающимся, исполнить заветную мечту ребенка, подарить бездомным животным надежду и шанс на лучшую жизнь... Благотворительность – мир открытий, улыбок и вдохновения. И хоть добро не измерить величиной поступка, наградить и поздравить тех, для кого волонтерство – призвание, важная миссия.

Провели конкурс и определили победителей. В Минске наградили волонтёров года-1

Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце», секретарь Центрального комитета БРСМ:
Традиционно БРСМ совместно с Министерством образования в Международный день волонтера награждает лучших ребят, которые победили в нашем республиканском конкурсе «Волонтер года – 2022». Если говорить об образе волонтера года, то это, конечно, ребята, которые системно осуществляют волонтерскую деятельность, применяют лучшие инновационные формы и методы работы, это ребята, которые готовы прийти на помощь.

Провели конкурс и определили победителей. В Минске наградили волонтёров года-4

Конкурс проходил с 3 октября по 18 ноября в три тура: районный, областной, республиканский, в трех возрастных категориях: учащаяся, студенческая, работающая молодежь. Победителей определили в четырех ключевых номинациях: «Лучший волонтерский отряд», «Волонтерский постер», «Волонтерский TikTok» и «Личный вклад», одержала триумф в которой страшеклассница Анна Коломыцкая.

Провели конкурс и определили победителей. В Минске наградили волонтёров года-7

Анна Коломыцкая, волонтер года – 2022, учащаяся СШ № 1 г. Лиды:
Я второй раз участвую и второй раз побеждаю, я рассказываю о своем личном волонтерском проекте «Умные ладошки». Мне очень приятно, что на данный момент педагог-дефектолог детского сада 16 с нарушением зрения отмечает улучшения в мелкой моторике ребят.

Специальной премией союза молодежи «Волонтер года-2022» за милосердие и благотворительность, наградили и директора благотворительного фонда, члена национальной паралимпийской сборной по плаванию Алексея Талая.

Провели конкурс и определили победителей. В Минске наградили волонтёров года-10

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
БРСМ растет, мы видим, как структуры по регионам укрепляются, структура наполняется важнейшими смыслами, служение Отечеству, служение людям и та самая ковка кадров, те ребята, которые в скором будущем будут работать во славу нашей Родины.

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# БРСМ # общество # Александра Гончарова # Анна Коломыцкая # Алексей Талай # Вероника Макаревич # Фотофакт

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