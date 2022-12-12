Провели конкурс и определили победителей. В Минске наградили волонтёров года

Протянуть руку помощи нуждающимся, исполнить заветную мечту ребенка, подарить бездомным животным надежду и шанс на лучшую жизнь... Благотворительность – мир открытий, улыбок и вдохновения. И хоть добро не измерить величиной поступка, наградить и поздравить тех, для кого волонтерство – призвание, важная миссия.

Александра Гончарова, координатор волонтерского движения «Доброе сердце», секретарь Центрального комитета БРСМ: Традиционно БРСМ совместно с Министерством образования в Международный день волонтера награждает лучших ребят, которые победили в нашем республиканском конкурсе «Волонтер года – 2022». Если говорить об образе волонтера года, то это, конечно, ребята, которые системно осуществляют волонтерскую деятельность, применяют лучшие инновационные формы и методы работы, это ребята, которые готовы прийти на помощь.

Конкурс проходил с 3 октября по 18 ноября в три тура: районный, областной, республиканский, в трех возрастных категориях: учащаяся, студенческая, работающая молодежь. Победителей определили в четырех ключевых номинациях: «Лучший волонтерский отряд», «Волонтерский постер», «Волонтерский TikTok» и «Личный вклад», одержала триумф в которой страшеклассница Анна Коломыцкая.

Анна Коломыцкая, волонтер года – 2022, учащаяся СШ № 1 г. Лиды:

Я второй раз участвую и второй раз побеждаю, я рассказываю о своем личном волонтерском проекте «Умные ладошки». Мне очень приятно, что на данный момент педагог-дефектолог детского сада № 16 с нарушением зрения отмечает улучшения в мелкой моторике ребят.

Специальной премией союза молодежи «Волонтер года-2022» за милосердие и благотворительность, наградили и директора благотворительного фонда, члена национальной паралимпийской сборной по плаванию Алексея Талая.