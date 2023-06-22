Беларусь введёт запрет на перемещение по стране польских прицепов

К тому же с 3 июля зарегистрированные в Польше прицепы и полуприцепы, а также легковые автомобили, осуществляющие международную перевозку грузов, могут следовать к местам перегрузки исключительно через белорусско-польский участок границы. Это ответ Беларуси на ограничения, введенные Варшавой. С июня запрещен въезд на территорию Польши белорусских и российских фур.