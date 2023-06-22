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Беларусь введёт запрет на перемещение по стране польских прицепов

22 июня 2023 10:39
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Новости Беларуси. В Беларуси вводится запрет на перемещение польских грузоперевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь введёт запрет на перемещение по стране польских прицепов-1

К тому же с 3 июля зарегистрированные в Польше прицепы и полуприцепы, а также легковые автомобили, осуществляющие международную перевозку грузов, могут следовать к местам перегрузки исключительно через белорусско-польский участок границы. Это ответ Беларуси на ограничения, введенные Варшавой. С июня запрещен въезд на территорию Польши белорусских и российских фур.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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