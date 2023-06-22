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В Поставах подросток нырнул в озеро и нашел на дне тело 15-летней девушки

22 июня 2023 10:41
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21 июня вечером к спасателям обратились с сообщением о несчастном случае гибели несовершеннолетней на Задевском озере в городе Поставы, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Группа детей собралась на озере, чтобы искупаться. Неожиданно один из мальчиков наткнулся на что-то под водой. Ребята попросили маску у работников организации по спасению людей из катастроф (ОСВОД), а после один из них решил погрузиться под воду, где наткнулся на тело утонувшей девушки.

Сотрудникам спасательной службы удалось извлечь из-под воды тело подростка 2008 года рождения. Они сразу же приступили к проведению реанимационных мероприятий до появления медицинских специалистов. К несчастью, подоспевшие врачи зафиксировали смерть.

# ЧП # общество

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