В Поставах подросток нырнул в озеро и нашел на дне тело 15-летней девушки

21 июня вечером к спасателям обратились с сообщением о несчастном случае гибели несовершеннолетней на Задевском озере в городе Поставы, сообщили в Витебском областном управлении МЧС.

Группа детей собралась на озере, чтобы искупаться. Неожиданно один из мальчиков наткнулся на что-то под водой. Ребята попросили маску у работников организации по спасению людей из катастроф (ОСВОД), а после один из них решил погрузиться под воду, где наткнулся на тело утонувшей девушки.

Сотрудникам спасательной службы удалось извлечь из-под воды тело подростка 2008 года рождения. Они сразу же приступили к проведению реанимационных мероприятий до появления медицинских специалистов. К несчастью, подоспевшие врачи зафиксировали смерть.