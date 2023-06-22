В «Тростенце» пройдёт общегородской митинг-реквием. Можно добраться и на автобусе

Новости Беларуси. В Минске общегородской митинг-реквием пройдет у монумента «Врата памяти» на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске общегородской митинг-реквием пройдет у монумента «Врата памяти» на территории мемориального комплекса «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Туда предстоящим вечером приглашены многочисленные гости. Стать соучастникам церемонии памяти можно и по зову сердца. Для удобства горожан продумано транспортное обеспечение.
Автобус №961С будет отправляться от станции метро «Могилевская» и следовать до улицы Селицкого с 19:30 и до 21:30, а также после того, как завершится митинг-реквием. Ориентировочно это 23:00. Кроме того, до полуночи будет чаще ездить автобус №93 по маршруту «Шабаны – Старый аэропорт».