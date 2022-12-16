Ограниченные возможности не приговор. Побывали на предприятиях, где работают люди с инвалидностью

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, ведущий:

Более 80 тысяч – столько, по данным ведущих онлайн-сервисов по поиску работы, вакансий на эту минуту в Беларуси. Уже традиционно повышенный спрос на продавцов, поваров, санитарок, швей и животноводов. Повис немой вопрос: где же специалисты, которых всегда было в избытке?

– Доброго, по поводу вакансии кассира в супермаркете.

– Ну, заполняйте анкету, приносите справки по списку и характеристику от участкового.

– Так, а какая цена вопроса?

– Молодой человек, обещают 500 рублей.

Анонсированная зарплата не то что для столицы – для регионов выглядит абсурдной. И это еще без вычета налогов. Стыдоба. Но даже на такое предложение есть свой отклик, ведь эти полтысячи – какая-никакая прибавка к пенсии. Одно но – удостоверение инвалида. Сегодня для работодателя это хуже, чем волчий билет. В центре занятости разводят руками – настоять не имеют права, максимум – выдать направление на очередные курсы, после которых перспективы трудоустройства не менее туманные.

Безбарьерная среда – тенденция, которую Беларусь подхватила в середине 2010-х. На реализацию всех программ в этой пятилетке предусмотрено более 300 миллионов белорусских рублей, но, как показывает практика, ежегодно сумма увеличивается. Пандусы, подъемники, поручни, тактильная плитка – обязательные атрибуты доступности. Далеко не дешевое удовольствие, а значит, кому-то прибыльное. Как выяснилось, десятки миллионов зарывают в землю, а сотни тысяч оседают в карманах иностранных компаний. От такой пощечины отечественный производитель отходит дольше, чем от пресловутых европейских санкций.

Ограниченные возможности здесь не только в экономике. «Тифлос» – единственное предприятие в области, где работают инвалиды по зрению. Для них это и реабилитация, и главный источник доходов. С этим, кстати, тоже есть вопросы.

Гордей Трибуц, начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта предприятия «Тифлос»:

Они же не просят, не ходят с протянутой рукой. Они готовы работать. Просто сложно найти для них работу. Изыскиваем, думаем, как помочь. Давайте выбросим 200 человек. У нас в системе более 9 таких – в каждом городе, в области. Куда они все пойдут? Встанут на биржу и будут просить у государства денег?

Юрий Дорогокупец, председатель Белорусского профессионального союза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий:

Они немножко не в равных условиях с другими предприятиями даже находятся. Да, у них есть норма выработки, но мы должны понимать, что ограничения по здоровью у них тоже имеются. Они производят продукцию, и она у них иногда выходит дороже, чем на таких же родственных предприятиях других структур – того же частного бизнеса.

Константин Герцев:

Трудовая реабилитация – продукт советской эпохи. После Великой Отечественной инвалиды исчисляются тысячами. Но все живут лозунгом «Поднять страну с руин!» И чужих рук уж точно быть не могло. Сталин вносит предложение – создать специальные предприятия для людей с увечьями. Здесь их будут лечить, и здесь они будут работать. Товарищи такую идею единогласно поддержали. От Бреста до Владивостока начинают появляться учебно-производственные предприятия.

Один из них – минский «Виток». До сих пор в этих стенах трудятся люди с нарушением слуха. Время Союза вспоминают с трепетом, о такой социальной поддержке и уровне кооперации сейчас стоит только мечтать. В 1990-е, пытаясь встать на собственные рельсы, предприятие упало в долговую яму. Ситуацию реанимировали только в 2000-е не без участия столичных промгигантов.

Степан Иванов, заместитель директора предприятия «Виток»:

Только после того, когда у нас появился «Атлант», автозавод, Тракторный, эти предприятия сделали нам большие заказы. Эти заказы и до сегодняшнего дня позволяют нам обеспечивать благосостояние инвалидов.

Евгений Блужин, мастер участка предприятия «Виток»:

Те, кто не может себя где-то реализовать, то это место, которое поможет дать им работать. На других предприятиях им не дадут такую работу.

– Почему на других предприятиях не приветствуют таких людей?

– Потому что ими надо заниматься, а никто этим заниматься не будет.

– Не хотят? Это обуза?

– Да, для них это кажется обузой. Надо работать с ними. Это не то что плюнул на него, не хочет, не нравится – вперед на баррикаду, пиши заявление. Нет. Надо терпеть.

Степан Иванов:

Инвалиды – это люди с ограниченными физическими возможностями. И не только физическими, но и с определенного рода психологическими, моральными своими устоями. Не может этот человек конкурировать со здоровым. Никак не может. Если сегодня оставлять так, как в 1990-е все нас бросили на хозрасчет, это неправильно.