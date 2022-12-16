«Тифлос» – белорусский лидер по созданию элементов безбарьерной среды. Почему завод на грани закрытия?
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«Тифлос» – лидер Беларуси по производству элементов безбарьерной среды. Но результаты последних торгов показали, что репутация бренда, как и качество продукции, сегодня у заказчика не в фаворе. Выбор делают в пользу частных поставщиков с весьма сомнительной историей.
Александр Божков, директор предприятия «Тифлос»:
Недавно тендер в Могилевской области мы проиграли. Мы знаем производителей в России. Эта компания дала даже ниже цены производителя. То есть я пытаюсь достучаться: почему, как это возможно?
– То есть такие белорусские перекупщики выбивают у вас заказы.
– Есть у меня определенные подозрения, как они это делают.
Этот секрет на миллион не такая уж и тайна. Китайские партнеры дают солидную фору перекупам. Те, в свою очередь, дерзко демпингуют цены, а заказчик в погоне за длинным рублем выбирает более дешевый вариант. Назвать это здравой экономией язык не поворачивается. Срок эксплуатации у изделий такого сорта на порядок ниже, чем у отечественных аналогов, а значит, и их замена наступит раньше гарантийного срока. В Могилеве бьют тревогу! Европейские санкции аннулировали треть зарубежных контрактов, а с таким раскладом и своего рынка лишиться недолго.
Гордей Трибуц, начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта предприятия «Тифлос»:
Где-то снижаем немножко цену, чтобы хотя бы инвалидам была работа. Не накручиваем уже по 50 %. 10, 20 – минимальную рентабельность вкладываем, чтобы конкурировать.
Александр Божков:
Объемы очень сильно упали. Основное связано с тем, что непосредственно российские производители, которые работали на другие рынки СНГ, им эти рынки закрыли. Они начали занимать те позиции, которые занимали мы на российском рынке.
Кооперация с гигантами – возможный спасательный круг и для «Тифлоса», но протянуть руку помощи решаются немногие. Наставления местных властей, бизнес-форумы, личные контакты – все бесполезно. Стереотипы сильнее конструктива. У крупных предприятий ответ один – такое сотрудничество сплошные неоправданные риски.
Александр Божков:
После отказа мы тоже не останавливаемся. Основная задача, если мы получили отказ, – как-то попасть к ним на предприятие или познакомиться с техническими службами, где можно найти этот компромисс. Мы стучимся, мы разговариваем. Просто это долгий вопрос. Быстро восполнить тот объем, который мы потеряли, сложно.
Константин Герцев, СТВ:
Если не помогать вам, к чему все может прийти? К закрытию предприятия?
Александр Божков:
Наверное, да. Многое зависит от нас, но не все.
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