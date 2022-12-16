«Тифлос» – белорусский лидер по созданию элементов безбарьерной среды. Почему завод на грани закрытия?

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«Тифлос» – лидер Беларуси по производству элементов безбарьерной среды. Но результаты последних торгов показали, что репутация бренда, как и качество продукции, сегодня у заказчика не в фаворе. Выбор делают в пользу частных поставщиков с весьма сомнительной историей.

Александр Божков, директор предприятия «Тифлос»:

Недавно тендер в Могилевской области мы проиграли. Мы знаем производителей в России. Эта компания дала даже ниже цены производителя. То есть я пытаюсь достучаться: почему, как это возможно?

– То есть такие белорусские перекупщики выбивают у вас заказы.

– Есть у меня определенные подозрения, как они это делают.

Этот секрет на миллион не такая уж и тайна. Китайские партнеры дают солидную фору перекупам. Те, в свою очередь, дерзко демпингуют цены, а заказчик в погоне за длинным рублем выбирает более дешевый вариант. Назвать это здравой экономией язык не поворачивается. Срок эксплуатации у изделий такого сорта на порядок ниже, чем у отечественных аналогов, а значит, и их замена наступит раньше гарантийного срока. В Могилеве бьют тревогу! Европейские санкции аннулировали треть зарубежных контрактов, а с таким раскладом и своего рынка лишиться недолго.

Гордей Трибуц, начальник отдела материально-технического снабжения и сбыта предприятия «Тифлос»:

Где-то снижаем немножко цену, чтобы хотя бы инвалидам была работа. Не накручиваем уже по 50 %. 10, 20 – минимальную рентабельность вкладываем, чтобы конкурировать. Александр Божков:

Объемы очень сильно упали. Основное связано с тем, что непосредственно российские производители, которые работали на другие рынки СНГ, им эти рынки закрыли. Они начали занимать те позиции, которые занимали мы на российском рынке.