Он стал инвалидом из-за ошибки врачей, но работает, создал семью и даже играет на сцене. Невероятная история белоруса
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С первого взгляда и не скажешь, что этот молодой человек – инвалид. Таким он и не был по рождению, недуг – последствия неправильного лечения детской простуды. В 2004-м Евгений Блужин переехал из Приднестровья в Беларусь.
Алексей Талай о работающих инвалидах: для них это свет, мотивация быть нужными – читайте здесь.
Несколько лет скитания в поисках работы – и заворот на «Виток». Здесь он открыл в себе актерское и семейное начало. Благодаря сцене встретил будущую жену – выпускницу первого театрального курса для людей с ограниченными возможностями.
Евгений Блужин, мастер участка предприятия «Виток»:
Я сразу говорю: иди. Она тоже: да. Это же первый раз в жизни, чтобы так попробовать себя. Что значит Академия искусств? Никогда такого не было. Очень были довольны. Она закончила. Теперь она уже пытается как актер. Сейчас уже в декрете.
1,5 месяца назад в молодой семье отметили рождение первенца. И таких ячеек общества с каждым годом все больше.
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