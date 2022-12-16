Он стал инвалидом из-за ошибки врачей, но работает, создал семью и даже играет на сцене. Невероятная история белоруса

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

С первого взгляда и не скажешь, что этот молодой человек – инвалид. Таким он и не был по рождению, недуг – последствия неправильного лечения детской простуды. В 2004-м Евгений Блужин переехал из Приднестровья в Беларусь.

Алексей Талай о работающих инвалидах: для них это свет, мотивация быть нужными – читайте здесь.

Несколько лет скитания в поисках работы – и заворот на «Виток». Здесь он открыл в себе актерское и семейное начало. Благодаря сцене встретил будущую жену – выпускницу первого театрального курса для людей с ограниченными возможностями.