Брать на поруки не в тренде. Почему людям с ограниченными возможностями сложнее устроиться на работу?

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Брать на поруки сейчас не в тренде. Через образовательно-реабилитационный центр ежегодно проходит 150 инвалидов. В течение нескольких месяцев они осваивают новую профессию и готовятся к самостоятельному плаванию. Но качку выдерживают не все: половина так и не доходит до стадии трудоустройства. Алексей Талай о работающих инвалидах: для них это свет, мотивация быть нужными – читайте здесь.

Алла Литвинчик, заведующая специализированным образовательно-реабилитационным центром:

Когда они заканчивают обучение, они получают свидетельство с присвоением квалификационного разряда по выбранной ими профессии. Они возвращаются домой, в свой центр занятости, оставляют копию этого документа. Я думаю, людей с инвалидностью не хотят брать на работу, потому что работодателю нужно, чтобы человек каждый день был на работе. Инвалид, наверное, чаще других может позволить себе сходить на больничный. Он стал инвалидом из-за ошибки врачей, но работает, создал семью и даже играет на сцене. Невероятная история белоруса – подробности.