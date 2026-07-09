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Новости по тегу #Юрий Дорогокупец

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске
09 июля 2026 07:39

Республиканский форум профсоюза работников ЖКХ и сферы обслуживания прошел в Минске

Более 50 молодых специалистов собрались в Минске для обсуждения вопросов развития профессий службы быта
02 октября 2025 07:08

Более 50 молодых специалистов собрались в Минске для обсуждения вопросов развития профессий службы быта

Дополнительные гарантии получат молодые специалисты и работающие пенсионеры сферы ЖКХ
11 сентября 2024 07:37

Дополнительные гарантии получат молодые специалисты и работающие пенсионеры сферы ЖКХ

В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства
14 августа 2024 17:19

В Минске состоялась диалоговая площадка, приуроченная к 30-летию института президентства

Ограниченные возможности не приговор. Побывали на предприятиях, где работают люди с инвалидностью
16 декабря 2022 17:46

Ограниченные возможности не приговор. Побывали на предприятиях, где работают люди с инвалидностью

Чтобы жила память о предприятиях, о лучших людях ЖКХ. Национальной библиотеке передали 100 книг о работе отрасли
10 декабря 2022 09:10

Чтобы жила память о предприятиях, о лучших людях ЖКХ. Национальной библиотеке передали 100 книг о работе отрасли

Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях
04 ноября 2020 13:02

Профсоюзы: разъяснительная работа с коллективами позволяет предотвратить забастовки на предприятиях

«Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах»
22 ноября 2017 12:06

«Будущее – это дистанционный съем показаний с приборов учета воды, тепла в наших квартирах»

Этикетки на белорусском языке: более 200 обращений с просьбами рассмотреть подобную возможность поступило в парламент
15 февраля 2017 16:45

Этикетки на белорусском языке: более 200 обращений с просьбами рассмотреть подобную возможность поступило в парламент

Человек-зверь и животное-жертва: почему у людей просыпается ненависть к беззащитным четверолапым
18 декабря 2016 17:41

Человек-зверь и животное-жертва: почему у людей просыпается ненависть к беззащитным четверолапым

Новый законопроект об обращении с животными принимают в Беларуси
12 апреля 2016 08:09

Новый законопроект об обращении с животными принимают в Беларуси

Одна квартира – два кота: какие еще условия вводит законопроект «Об обращении с животными»
06 апреля 2016 14:54

Одна квартира – два кота: какие еще условия вводит законопроект «Об обращении с животными»