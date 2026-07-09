Новости по тегу #Юрий Дорогокупец

Площадка объединила руководителей, специалистов, многодетных мам, чтобы создать пространство вдохновения и обмена лучшими практиками.
Форум проходил два дня. Начали с посещения колледжа сервиса и технологий, где состоялся диалог с выпускниками, которые открыли успешный бизнес в отрасли.
Работу по расширению перечня гарантий работникам отраслевой профсоюз проводит постоянно: положения, повышающие уровень социальной защищенности, включаются в соглашения различных уровней и коллективные договоры.
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