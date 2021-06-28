«Офицер – это не профессия, а образ жизни». Юрий Караев побывал на юбилее ветеранской организации МВД

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Для нас для всех это поздороваться друг с другом, вспомнить свою службу, былое. Это то, в чем ты всю жизнь варился. Это же как говорят: офицер это не профессия, а образ жизни.

В зале собрались руководители МВД, которые инициировали создание Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Те, кто принимал участие в ее становлении, и сегодня продолжают ее развивать.