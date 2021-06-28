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«Офицер – это не профессия, а образ жизни». Юрий Караев побывал на юбилее ветеранской организации МВД

28 июня 2021 17:19
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Новости Беларуси. Знаковое мероприятие в жизни Министерства внутренних дел: 28 июня ветеранская организация отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Офицер – это не профессия, а образ жизни». Юрий Караев побывал на юбилее ветеранской организации МВД-1

Начиная с первого дня независимости, белорусские милиционеры и военнослужащие внутренних войск стояли на защите суверенитета родины.

«Офицер – это не профессия, а образ жизни». Юрий Караев побывал на юбилее ветеранской организации МВД-4

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси инспектор по Гродненской области:
Для нас для всех это поздороваться друг с другом, вспомнить свою службу, былое. Это то, в чем ты всю жизнь варился. Это же как говорят: офицер это не профессия, а образ жизни.

В зале собрались руководители МВД, которые инициировали создание Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Те, кто принимал участие в ее становлении, и сегодня продолжают ее развивать.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юрий Караев # Фотофакт

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