Алексей Голиков: «Теперь уже точно: Европейский союз объявил экономическую войну Беларуси»

Новости Беларуси. Тема санкций по-прежнему одна из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Для всех очевидна абсурдность подобных методов давления. Первую скрипку в антибелорусском шабаше играет Германия, как и 80 лет назад. Блогер Алексей Голиков рассуждает на эту тему.

Алексей Голиков, блогер:

Теперь уже точно: Европейский союз объявил экономическую войну Беларуси. Символическая дата 22 июня – 80 лет назад Германия вероломно напала на Советский Союз. В ночь на 22 июня 2021 года страны Европейского союза ввели секторальные экономические санкции в отношении всего белорусского народа. Санкции затрагивают деятельность белорусских флагманов: Минский автомобильный завод и БелАЗ, «Новую нефтяную компанию» и «Белаэронавигацию», Logex и Globalcustom, Bremino Group и Sohra.

Алексей Голиков:

Комментируя новые ограничения Запада, премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что ущерб может составить 3 % от ВВП. Но речь даже не об этой цифре в три процента. Ключевой цифрой в этой ситуации является число 80. Семьдесят лет, при большей крепости – восемьдесят, проживает человек на земле. Однако 80 лет – достаточный отрезок времени для стирания исторической памяти, причем не одного обычного человека, а образованной элиты группы государств.

Алексей Голиков:

У немецкого министра Мааса и его коллег по принятию санкций напрочь стерлась память о дате вероломного нападения Германии на Советский Союз. Стерлась? Ничего, мы напомним. Лидер белорусского народа Александр Лукашенко в Брестской крепости смело озвучил фамилию потомка нациста и напомнил ход исторических событий. В 2020 году деловой костюм, в 2021-м – военная форма. Анализируем выступление Президента Беларуси 22 июня

Алексей Голиков:

Народ Беларуси – один из самых миролюбивых на земле. Мы никогда не нападали первыми. С нашей территории не начиналась война. Мы становились невольными участниками не своих войн. Для нас дороги мир и безопасность. В июле 1993 года Беларусь стала первым государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия. Россия и США предоставили Беларуси гарантии безопасности – Будапештский меморандум 5 декабря 1994 года. Сохранение жизни человека на земле является высшей ценностью белорусов. Мы усвоили уроки истории и хотим сеять хлеб, воспитывать детей и ухаживать за могилами предков. Нам не нужна война.

Алексей Голиков:

Санкции вводятся не против компаний, персоны или режима. Санкции вводятся против белорусских стариков. Против пенсионеров и инвалидов. Потомок нацистов министр Маас желает выбросить их на помойку и заставить искать хлеб вместе с бродячими собаками. Немцу нужно, чтобы наши женщины три года не кормили грудью своих младенцев в декретном отпуске. В 1945-м выкормленных грудью не удалось победить силой. Значит, попытаются младенцев отнять от груди и, как в Освенциме, взять их кровь для немецкой экономики. Для немецких овчарок – Литвы, Латвии и Украины. Не отдадим. Как бы НАТО ни натравливало немецкого собаковода на Беларусь, ничего не получится. Все, что может получиться – горячая война. Бессмысленная и беспощадная. В этой войне белорусов может остаться еще меньше, но немецкая нация точно будет уничтожена до последнего, до единого нациста.