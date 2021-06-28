Лазуткин о TUT.BY: Волошин таким образом пытается уйти от ответственности, поэтому удаляет посты

Виктория Ходосок, СТВ: Об этом они оповестили своих читателей в Telegram-канале. К таким действиям TUT.BY подтолкнул судебный процесс по признанию контента портала экстремистским. Вот и получается, что дыма без огня не было: удаление постов в соцсетях – это, по сути, уничтожение улик и способ уйти от ответственности.

Новости Беларуси. TUT.BY заметает следы. Менеджеры портала удалили публикации в социальных сетях за минувший год и первые шесть месяцев текущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, это попытка усложнить доказывание в уголовном процессе. В этом случае, видимо, эту команду отдал некто Волошин.

Кто такой Волошин? За последние два года сильно изменился состав учредителей TUT.BY. То есть они сначала вывели из состава всех миноритарных акционеров. После этого пытались сначала портал продать, потом вывести в иностранную юрисдикцию. В итоге, скажем так, просто слили все на одного акционера. Волошин еще являлся активным участником штаба Виктора Бабарико. То есть человек, который фактически отдавал команду участвовать активно во всей избирательной кампании. И портал, который ранее занимал такую двойственную позицию, половинчатую, активно вписался за оппозицию. Собственно, результат этих действий – это возможное решение о признании всех его материалов экстремистскими.

Что за собой это влечет? Это не просто запрещение репостов данного канала и прочее. Надо еще установить человека, который отдавал данные приказы и который, скажем так, несет ответственность за создание этого контента. Я думаю, что Волошин таким образом пытается уйти от ответственности, поэтому удаляет посты лихорадочно.