Одну монетку оставляешь себе, а две можешь тратить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?
Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличатся расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как все-таки научить ребенка и не жадничать, и не быть чересчур щедрым?
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Вообще, я рассуждаю с точки зрения финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это не про жадность и умение отдавать. Финансовая грамотность – это про умение управлять этими деньгами и про осознанное понимание вообще, что такое деньги и для чего они нужны, конкретно деньги. Когда мы говорим о детях и формируем в них потребности отдать, забрать, зачем и почему, то, мне кажется, это больше все-таки к вопросу о психологии. Это именно к психологам – почему они так делают. Конкретно в данном случае, почему ребенок отдает что-то дорогое, один из вариантов: вполне вероятно он что-то подсознательно хочет получить. Второй из вариантов: он просто может не предавать значение ценности. Это для нас ценно и дорого, а для него это такая же вещь абсолютно, как за два рубля что-то лежит. Поэтому здесь нужно разбираться более глубоко. Вообще в целом, считаю, что с детства нужно учить детей, приучать. Чему нас, к сожалению, не учили, что не деньги должны управлять нами, а мы управляем деньгами.
Алеся Лакина:
С какого возраста?
Анастасия Шляпо:
На самом деле, возраст – прямо совсем с малюточек. То есть ребенок начинает осознавать и уметь пользоваться деньгами где-то лет с 10. До этого все обучение, что можно делать с детьми – это в виде игры. Но тем не менее это тоже необходимо делать. Есть потрясающие игры для маленьких деток, когда в качестве игры ты ему даешь монетку или три рубля. Ему обязательно нужно объяснить, что одну монетку ты оставляешь себе, чтобы она где-то там была у тебя, лежала, хранилась, а две можешь тратить. Например, рисуются определенные таблички, крестики-нолики, когда он зачеркивает это. Есть специальные подходы для обучения именно маленьких детей через игру.
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