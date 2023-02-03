Одну монетку оставляешь себе, а две можешь тратить. Как обучить ребёнка финансовой грамотности?

Одни готовы отдать последнюю рубашку, другим же жалко чем-то поделиться или одолжить денег. Они аккуратно выдавливают оставшуюся зубную пасту, не хотят платить за работу или скупятся порадовать ребенка копеечной игрушкой. Стремление к накопительству заставляет откладывать жизнь на потом. О том, может ли жадность быть полезной и чем отличатся расточительство от щедрости, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как все-таки научить ребенка и не жадничать, и не быть чересчур щедрым?

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Вообще, я рассуждаю с точки зрения финансовой грамотности. Финансовая грамотность – это не про жадность и умение отдавать. Финансовая грамотность – это про умение управлять этими деньгами и про осознанное понимание вообще, что такое деньги и для чего они нужны, конкретно деньги. Когда мы говорим о детях и формируем в них потребности отдать, забрать, зачем и почему, то, мне кажется, это больше все-таки к вопросу о психологии. Это именно к психологам – почему они так делают. Конкретно в данном случае, почему ребенок отдает что-то дорогое, один из вариантов: вполне вероятно он что-то подсознательно хочет получить. Второй из вариантов: он просто может не предавать значение ценности. Это для нас ценно и дорого, а для него это такая же вещь абсолютно, как за два рубля что-то лежит. Поэтому здесь нужно разбираться более глубоко. Вообще в целом, считаю, что с детства нужно учить детей, приучать. Чему нас, к сожалению, не учили, что не деньги должны управлять нами, а мы управляем деньгами.