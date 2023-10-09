В двух областях Беларуси завершили сев озимых зерновых

Новости Беларуси. Когда на кону продовольственная безопасность страны, погода не помеха закладке будущего урожая. Еще одна область Беларуси завершила сев озимых зерновых. К Брестскому региону присоединился столичный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего по стране аграрии засеяли свыше миллиона 380 тысяч гектаров, план выполнен на 89,9 %. А каравай этого года продолжает прибавлять в весе – 8 миллионов 229 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили наши хлеборобы. При этом уборка янтаря полей продолжается. В закромах – 813 тысячи тонн зерна. С гектара собирают 80 центнеров зерна.