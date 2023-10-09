Прямой эфир

ГПК: более 346 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь по безвизу

09 октября 2023 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С начала января этого года более 346 тысяч жителей Европейского союза побывали в Беларуси без визы. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

ГПК: более 346 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь по безвизу-1

Фото: Telegram-канал Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Из этого числа 211 068 человек – это граждане Литвы, 79 286 и 24 384 человека – граждане и неграждане Латвии соответственно, 32 034 человека – граждане Польши. С начала введения безвизового порядка Беларусь посетили 731 758 иностранных гостей. В их числе были 459 331 гражданин Литвы, 167 420 граждан и 51 263 негражданина Латвии, 53 744 гражданина Польши.

# Государственная граница Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Минск готовится к встрече с «Листопадом». До начала кинофорума осталось меньше двух недель
09 октября 2023 08:24

Минск готовится к встрече с «Листопадом». До начала кинофорума осталось меньше двух недель

В Беларуси сохраняются сложные условия погоды из-за штормового циклона
09 октября 2023 08:10

В Беларуси сохраняются сложные условия погоды из-за штормового циклона

Неделя открытых дверей начинается в Национальной академии наук
09 октября 2023 07:44

Неделя открытых дверей начинается в Национальной академии наук