ГПК: более 346 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь по безвизу

С начала января этого года более 346 тысяч жителей Европейского союза побывали в Беларуси без визы. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Из этого числа 211 068 человек – это граждане Литвы, 79 286 и 24 384 человека – граждане и неграждане Латвии соответственно, 32 034 человека – граждане Польши. С начала введения безвизового порядка Беларусь посетили 731 758 иностранных гостей. В их числе были 459 331 гражданин Литвы, 167 420 граждан и 51 263 негражданина Латвии, 53 744 гражданина Польши.