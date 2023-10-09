Что ждёт домашних питомцев и не пора ли пересмотреть Красную книгу? Анонс ток-шоу «По существу»

Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране и какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных этим вечером пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу» .

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.