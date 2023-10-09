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Что ждёт домашних питомцев и не пора ли пересмотреть Красную книгу? Анонс ток-шоу «По существу»

09 октября 2023 08:58
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Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране и какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных этим вечером пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Что ждёт домашних питомцев и не пора ли пересмотреть Красную книгу? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Присоединиться к разговору, задать вопрос или предложить тезис для обсуждения может каждый зритель. Для этого считывайте QR-код, который появится со стартом эфира на экране, и переходите в чат на платформе YouTube. Подключайтесь к единственному на отечественном телевидении ток-шоу в прямом эфире.

Сегодня, 9 октября, в 18:30 будем говорить по существу.

# Домашние животные # общество # Фотофакт

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