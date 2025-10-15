Шайба Протаса помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу» в матче НХЛ

В Национальной хоккейной лиге порадовал Алексей Протас. Шайба в исполнении белоруса помогла «Вашингтону» совершить камбэк в противостоянии с «Тампой» и победить ее в овертайме – 3:2, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Протас, нападающий ХК «Вашингтон Кэпиталз»:

Мой гол? Хорошая атака, которая началась в нашей зоне, Майки проделал классную работу. Было здорово забросить, ну а Майкл реально провел классный розыгрыш, очень умный игрок. Стараюсь серьезно относиться ко всем шансам, которые получаю. В этой лиге не так просто забросить шайбы, поэтому нужно выжимать из момента максимум, ведь ты не знаешь, когда у тебя вновь будет шанс. Сейчас это работает, и, надеюсь, дальше я буду продолжать в том же духе.

Наш форвард отметился первым голом столичных. Справедливости ради нужно выделить шикарный пас Коннора Макмайкла. Отечественный исполнитель находился на льду 18 с половиной минут, совершил 3 броска, применил силовой прием и заработал показатель полезности +1. На данный момент Протас – лучший бомбардир «Вашингтона».