«Одна из самых лучших работ». Инспектор ДПС рассказал, за что любит свою профессию

Безопасность автомобилистов и пешеходов, предупреждение опасных ситуаций и снижение аварийности. Дороги Минщины под пристальным контролем сотрудников областной Госавтоинспекции. В любое время дня и ночи, в независимости от погодных условий, без праздников и, бывает, без выходных – инспекторы круглосуточно на дежурстве, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Антон Стрельченок в должности инспектора ДПС уже 3 год. Работа без спора сложная, но признается, уж очень интересная. Каждый день – движение, а еще новые люди, новые решения.

Антон Стрельченок, инспектор ДПС отдела ГАИ Борисовского РУВД:

Когда пришел в милицию, тогда и понял, что одна из самых лучших работ, интересных, каждый день общаешься с гражданами, помогаешь им. Выявляешь и пресекаешь правонарушения, которые влияют на безопасность дорожного движения. Чем оснащены служебные машины ГАИ? Показал инспектор ДПС – подробности здесь. Сотрудник ДПС отмечает, работа в ГАИ – это не только о правилах, ДТП и рейдовой работе. Это про постоянное общение. Со временем начинаешь разбираться в людях не хуже именитых психологов. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что происходит и кто виноват. Антон Стрельченок:

Общался с коллегами, работал в милиции в дежурной службе, каждый день пересекался с инспекторами ДПС, стало интересно, отучился, пошел в ГАИ. Тут развиваешься, не будешь сидеть на одном месте. Для сотрудников ГАИ регулярно проходит обучение. Инспекторы решают тесты, повторяют правила. Знания должны быть закреплены на всех уровнях. Каждые несколько месяцев – проверка теории. Ведь на дорогах должны работать только профессионалы.