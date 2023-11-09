От промышленности до туризма – в Минске подвели итоги визита делегации Ставропольского края

От промышленности и сельского хозяйства, до науки и туризма. В Минске подвели итоги визита делегации Ставропольского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе двусторонних встреч подписаны семь соглашений. Расширять сотрудничество будут в машиностроении, продовольствии и АПК.

В рамках визита делегация посетила ряд промышленных предприятий нашей страны. Партнеры из России заинтересованы в увеличении поставок сельскохозяйственной техники. Так, на площадке «АМКОДОРА» они познакомились с линейкой выпускаемых машин и передовыми разработками. К слову, на Кубани с техникой белорусского производителя уже знакомы, сейчас в работе более 200 единиц.

Ан дрей Яроцкий, генеральный директор машиностроительной компании: В области сельхозмашиностроения есть передовые машины, разработки, которые сегодня вызывают неподдельный интерес, в том числе и у аграрной части РФ, как Ставропольский край. После сегодняшнего визита мы получили приглашение посетить, чтобы уже на месте подписать определенные соглашения. Но то, что эффект будет и кратный рост поставок в следующем году, это 100 %.

Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края России:

Эти недружественные действия, которые весь коллективный Запад против наших двух стран направил, но это позволяет машиностроительному комплексу Беларуси развиваться и увеличивать объемы производства, наращивать номенклатуру. Она позволяет быть уверенным в том, что наше зерно уберется, наши улицы будут чистыми. И дальше наши совместные действия предприятий позволят нам не потерять потенциал развития, связанный с отстранением нас от лучших мировых технологий.

Российские партнеры также посетили Минский автомобильный завод. Ставропольский край заинтересован в поставках дорожной и пассажирской техники белорусского производства.