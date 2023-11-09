Ремонт сделали за 63 дня. Показываем, в каких условиях теперь работают сотрудники отдела ГАИ в Борисове

Безопасность автомобилистов и пешеходов, предупреждение опасных ситуаций и снижение аварийности. Дороги Минщины под пристальным контролем сотрудников областной Госавтоинспекции. В любое время дня и ночи, в независимости от погодных условий, без праздников и, бывает, без выходных – инспекторы круглосуточно на дежурстве, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.



Современный офис для сотрудников ГАИ открыли всего пару месяцев назад. То, что госавтоинспекторы должны работать в надлежащих условиях – беспорных факт. Открывать новые здания в Минской области уже традиция, Борисов не стал исключением.





Евгений Ильюшенок, начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД:

Необходимость открытия здания была давно, большое количество граждан мы обслуживаем. Рассмотрение дел административных правонарушений в связи с тем, что количество граждан у нас около 200 тысяч. В том здании, в котором мы находились до этого, оно уже не выдерживало той нагрузки. Руководством МВД было принято решение провести ремонт здания и приспособить под ГАИ. Ремонт был сделан за короткие сроки, всего за 63 дня, сами принимали участие, особенно последний месяц. 28 августа с участием министра внутренних дел, губернатора Минской области открыли это здание. Провели красивое мероприятие. Люди довольны, что ГАИ переехала.

ГАИ работает круглые сутки. Как на белорусских дорогах обеспечивается безопасность дорожного движения – подробности здесь.





Техническое оснащение, современные кабинеты, электронная очередь. На информационных табло прописана вся информация. Здание получилось многофункциональным, а самое главное – комфортным.





Евгений Ильюшенок:

В процессе ремонта решили добавить небольшой красочности, немного истории. Разместили картинки на стекле, которые показывают, как развивалась ГАИ, начиная от мотоцикла, жигулей, заканчивая фотографиями автомобилей современных.