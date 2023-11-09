Чем оснащены служебные машины ГАИ? Показал инспектор ДПС

Безопасность автомобилистов и пешеходов, предупреждение опасных ситуаций и снижение аварийности. Дороги Минщины под пристальным контролем сотрудников областной Госавтоинспекции. В любое время дня и ночи, в независимости от погодных условий, без праздников и, бывает, без выходных – инспекторы круглосуточно на дежурстве, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Специально к новоселью прибыл и новый транспорт. В области к автопаркам спецтехники всегда особое внимание. Его постоянно обновляют, пополняют.