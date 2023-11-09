Чем оснащены служебные машины ГАИ? Показал инспектор ДПС
Безопасность автомобилистов и пешеходов, предупреждение опасных ситуаций и снижение аварийности. Дороги Минщины под пристальным контролем сотрудников областной Госавтоинспекции. В любое время дня и ночи, в независимости от погодных условий, без праздников и, бывает, без выходных – инспекторы круглосуточно на дежурстве, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Специально к новоселью прибыл и новый транспорт. В области к автопаркам спецтехники всегда особое внимание. Его постоянно обновляют, пополняют.
Евгений Ильюшенок, начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД:
Для помощи в нашей службе у нас в подразделении ГАИ Борисовского района используется 14 единиц транспортных средств. 12 автомобилей для сотрудников ДПС, один мотоцикл, один автомобиль для сотрудников экзаменационных подразделений, на котором производится сдача практической части экзамена. На последние 3-4 года существенно обновили автопарк. Все автомобили комфортные, отличаются хорошими скоростными характеристиками. Все автомобили обеспечивают безопасность дорожного движения.
Ремонт сделали за 63 дня. Показываем, в каких условиях теперь работают сотрудники отдела ГАИ в Борисове – подробности здесь.
Внутри спецтехника мало чем отличается от обычной гражданской машины. За исключением современного профессионального оснащения, которое помогает патрульным нести на высоком уровне службу.
Игорь Амбросов, инспектор ДПС отдела ГАИ Борисовского РУВД:
Имеется планшет с базой, мы можем в движении, в потоке устанавливать транспортные средства, проверять наличие административных правонарушений водителей. Устанавливать, лишен ли водитель, есть ли ограничения на транспортных средствах. Если есть – останавливаем, связываемся с отделом принудительного исполнения. Транспорт доставляем на штрафную стоянку. Это свето-звуковая сигнализация, первая кнопка подает звуковой сигнал, остальные включают красно-синие маяки.