ГАИ работает круглые сутки. Как на белорусских дорогах обеспечивается безопасность дорожного движения?

Безопасность автомобилистов и пешеходов, предупреждение опасных ситуаций и снижение аварийности. Дороги Минщины под пристальным контролем сотрудников областной Госавтоинспекции. В любое время дня и ночи, в независимости от погодных условий, без праздников и, бывает, без выходных – инспекторы круглосуточно на дежурстве, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Евгений Ильюшенок, начальник отдела ГАИ Борисовского РУВД:

ГАИ Борисовского района – это одно из крупных подразделений как в области, так и в республике. Личного состава, включая сотрудников регистрационного подразделения, 60 человек. Основная задача – это обеспечение безопасности дорожного движения, оказание гражданам всяческой помощи, профилактическую работу проводим, работу с предприятиями, в том числе осуществление административных процедур, связанных с регистрацией транспорта, сдачей квалификационных экзаменов на управление транспорта. Достаточно крупное подразделение.



Безопасность дорожного движения на территории Борисовского района целиком и полностью лежит на сотрудниках милиции, на нашем подразделении. В трехсменном формате 24/7 365 дней в году сотрудники отдела ГАИ Борисовского РУВД несут службу. У нас нет такого, что в какое-то время сотрудников нет на маршруте патрулирования. Круглые сутки осуществляем надзор за безопасностью дорожного движения. Принимаем все необходимые меры, чтобы гражданам и гостям нашей республики было комфортно передвигаться по территории нашего района. Влада Родовская, корреспондент:

В чем отличие быть на страже дорог Борисовщины от других регионов?

Евгений Ильюшенок:

Он очень обширен. Дальняя точка на расстоянии 75 километров, то есть даже ближе в Минск ехать. Протяженность Борисовского района, наличие большого количества республиканских и международных автодорог. И количество населения, вместе с Борисовским районом порядка 180 тысяч. Борисовский район входит в 10-ку крупных районов республики. Как ГАИ проводит профилактику? Влада Родовская:

Каким образом осуществляется профилактика?

Евгений Ильюшенок:

Профилактическая работа начинается как от самого инспектора, который на дороге, которому законодательством возложено работу вести профилактическую. В том числе на него возложена работа связанная с предупреждением правонарушений, пресечением их. Осуществляя работу на маршруте патрулирования, инспектор проводит профилактические мероприятия, кого-то предупредит, вручит фликер, кому-то поможет на дороге. Это все профилактика. В Борисовском районе у нас есть сотрудник, ответственный за профилактическую работу. Любой сотрудник не менее одного раза в месяц выступает в учреждении образования. В целом профилактика возложена на каждого сотрудника ГАИ. Но есть направление, которое ведет один сотрудник. Объемы очень большие, мы принимаем все меры, чтобы дойти до каждого гражданина, объяснить, как себя вести на дороге, чтобы не попасть в беду. Ремонт сделали за 63 дня. Показываем, в каких условиях теперь работают сотрудники отдела ГАИ в Борисове – подробности здесь. Влада Родовская:

Проводятся и профилактические акции. Как они реализуются у вас? Сейчас идет какая-то акция? Евгений Ильюшенок:

На данный момент на территории Борисовского района, как и на территории республики, проводятся две акции. Первая связана с профилактической работой, пресечением правонарушений в сфере эксплуатации транспорта нерегулярными перевозчиками, которые перевозят пассажиров нерегулярным сообщением. Есть недоработки со стороны перевозчиков, поэтому проводится республиканская акция. Наряды ДПС, сотрудники ГАИ работают плотно с данной категорией. Вторая акция связана с профилактической работой с пешеходами, велосипедистами. «Не будь невидимкой». Делаем большой спектр работы, работаем с добровольными дружинами на наиболее аварийных пешеходных переходах, в учреждениях образования. Массовую работу проводим с велосипедистами, потому что нередко они после изменений в ПДД становились участниками ДТП. Со временем вы видите, что погода позволяет делать велосипед транспортом всепогодным. Работаем с людьми в этом направлении. Объясняем, что в темное время нужен жилет при передвижении на велосипеде. Обозначаем пешеходов, это та работа, которую мы начинаем с наступлением сезона сокращения светового дня, с осени по весну эту работу целенаправленно всеми службами РУВД проводим, чтобы водитель мог своевременно заметить пешехода. Идут ли на пользу профилактические акции? Влада Родовская:

Идут ли на пользу профилактические акции?