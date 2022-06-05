Эти боевые машины способны уничтожить современные истребители. Чем Беларусь готова ответить на военную угрозу в небе?

Новости Беларуси. Если против Беларуси идет информационная война со всеми вытекающими, то до горячего противостояния пока не дошли. Наша страна прилагает максимум усилий, чтобы не довести ситуацию до открытого противостояния, хотя некоторым на Западе этого очень хотелось и хочется до сих пор, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе стало известно, что вблизи белорусской границы в Литве открылся военный полигон Руднинкай. На его базе планируют разместить военных НАТО для сдерживания российской агрессии и обеспечения безопасности на Балтике. Понятно, что эти цели лишь прикрытие, чтобы и дальше получать ассигнования из США. Но силы Альянса появятся у наших границ, и это факт.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

61-я истребительная авиабаза. Это одна из авиабаз в нашей стране, которая круглосуточно несет боевое дежурство. Уровень подготовки летчиков позволяет выполнить любые задачи по охране государственной границы в воздушном пространстве. Белорусское небо на замке. Сомневаться в этом уж точно не стоит.

Стальные крылья взмахивают в небо. Белорусские авиаторы в постоянной готовности. И днем, и ночью они готовы защитить наши рубежи в воздухе. Готовность № 1

Звук тревоги. Через несколько минут летчики уже в кабине истребителя. И здесь каждая секунда дорога. Выполняя вылет, у крылатых офицеров главная цель – не позволить нарушителям ворваться в наше воздушное пространство. Найти в указанном воздушном квадрате авиапровокатора, на авиационном языке, речь, к примеру, о килевой качке, перехватчику дать знак, что борт замечен и предупрежден о нарушении. Впрочем, иногда грозное появлению боевых истребителей в зоне потенциального волнения та самая профилактика: чтобы не повадно. Прежде чем получить доступ на боевое дежурство, летчики проходят ряд испытаний.

Летчик 61-й истребительной авиационной базы:

Есть список упражнений, которые ты должен выполнить, чтобы заступить в первый раз на дежурство. Начинается все с самого простого, когда полеты, например, в хорошую погоду. Потом простой пилотаж, на средних высотах, потом все уменьшается и уменьшается. Все заканчивается, чтобы прийти дежурить в звене, выполнить упражнение по перехвату воздушной цели. И маневренный воздушный бой, одиночно и по малоскоростной воздушной цели.

Особое внимание не только к подготовке летчиков. На данном этапе авиабаза в стадии перевооружения: на смену МиГ-29 приходят новейшие самолеты четвертого поколения – многофункциональные истребители Су-30СМ. Эта боевая машина способна уничтожать современные и перспективные истребители в операциях по завоеванию господства в воздухе. Тем более, когда за штурвалом воздушного судна летчики-асы.

Важность профессии бесспорна. Несение боевого дежурства – это несение боевой задачи с оружием в мирное время.

Связь с землей летный состав держит с центром управления полетами. Именно здесь определяют курс, высоту и скорость истребителя.

Дмитрий Рыбалко, старший помощник руководителя полетами 61-й истребительной авиационной базы:

Здесь есть метки азимута, метки дальности, и согласно вот этому всему мы осуществляем управление экипажами, то есть говорим, куда лететь, как лететь. К слову, даже плохая погода для военных летчиков не помеха. Если перед экипажем стоит боевая задача, то метеоусловия не станут преградой для ее выполнения.