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Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта

08 октября 2020 08:16
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Выход из декрета – стресс для каждой женщины.

Татьяна Шутько, психолог:
Когда женщина рожает ребенка и в системе появляется еще один человек, то вообще весь мир мамы перестраивается: и физиологический, и внутренний мир.

Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта-1

Заново влиться в коллектив, освежить навыки и знания, а главное – оставить ребенка, который был с тобой 24 на 7 – вот основные страхи, с которыми сталкивается каждая женщина. Как же выйти на работу из продолжительного отпуска без потери нервных клеток?

Татьяна Шутько:
Не нужно забывать о себе. Несмотря на то, что женщина стала мамой, она также еще и женщина. Нужно обязательно развиваться, заниматься собой. Нужно оставлять ребенка папе почаще и начинать заниматься своими делами, какими-то своими хобби. Некоторые мамы работают удаленно.

Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта-4

Даже будучи в отпуске по уходу за ребенком, продолжайте общаться с коллегами, ходите на образовательные курсы или смотрите их онлайн. А еще лучше ищите любую возможность подрабатывать. Вернуться к труду в таком случае будет проще. А если такой возможности нет, попробуйте, пожертвовав зарплатой и статусом, устроиться на работу чуть ниже своего предыдущего уровня.

Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта-7

Александра Деш вышла из декрета, когда ребенку еще не было и трех. Девушке не терпелось влиться в рабочий режим. Все прошло безболезненно, ведь Александра работает с детьми со студенческих лет.

Александра Деш:
Огромным плюсом моего декрета я считаю то, что мне удалось понять гораздо глубже ребенка. Я поняла, как им лучше объяснить. Когда становишься мамой, начинаешь видеть ребенка с другой стороны.

Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта-10

Несмотря на радость материнства, декрет стал непростым периодом.

Александра Деш:
Мне трудно было сдерживать свои творческие порывы, и всю свою энергию я направляла на то, чтобы развить своего ребенка. Копила те самые идеи, которые жили во мне все мои годы декрета. Когда мой декрет закончился, я была очень рада выходу на работу, тому, что я смогу наконец-то свои идеи воплотить.

Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта-13

А вот тут у некоторых дам возникает страх «двойной нагрузки». Дом и работа – типичный конфликт. Успешно справиться с двумя ролями непросто, но возможно.

Александра Деш:
Конечно, волнуешься, когда отдаешь ребенка в детский сад, когда у него какие-то новые знакомства, переживаешь как мама, чтобы у него все было хорошо. Но вместе с тем, зная, что я отношусь к своим ученикам, как к своим родным детям, я была уверена, что к моему ребенку относятся точно так же.

Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта-16

Татьяна Шутько:
Страх – это нормальное явление. Мама всегда будет переживать за своего ребенка, просто важно, чтобы страх не имел каких-то критических форм. Если он имеет какую-то критическую форму, например, повышенную тревожность, то на это нужно обратить внимание, обязательно рассказать своим близким.

Ищите любую возможность подрабатывать. Как выйти из декрета без дискомфорта-19

Работодатели любят активных людей, которые хотят работать. Важно сделать акцент на том, что вам есть с кем оставить ребенка. И помните: чаще всего работодатель воспринимает это как большой плюс. Женщину с детьми считают более организованным, собранным и ответственным сотрудником.

# Психология # калейдоскоп # Татьяна Шутько # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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