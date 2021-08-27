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«Дожить до 100 лет – это просто». Секреты долголетия от защитника Буйничского поля

27 августа 2021 14:59
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Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Слобода отметил 101-й день рождения. Именинника поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Дожить до 100 лет – это просто». Секреты долголетия от защитника Буйничского поля-1

Ветеран прошел непростой жизненный путь. Войну Александр Слобода встретил в боях под Белыничами, затем была битва на Буйничском поле, героическая оборона Могилева и операция «Багратион». Несмотря на почтенный возраст, Александр Иванович ведет активную жизнь. Лето проводит на даче, сохраняет оптимизм и чувство юмора.

«Дожить до 100 лет – это просто». Секреты долголетия от защитника Буйничского поля-4

– С днем рождения, Александр Иванович.
– Спасибо.
– Самое главное, дай бог здоровья. Природа хорошая, тепло, красота.

«Дожить до 100 лет – это просто». Секреты долголетия от защитника Буйничского поля-7

Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Минской области:
Дожил до 101-го, теперь надо двигаться дальше, догонять 102-й. Дожить до 100 лет – это просто. Надо работать, работать и еще раз работать. А там, где работа, там и успех. И там жизнь.

«Дожить до 100 лет – это просто». Секреты долголетия от защитника Буйничского поля-10

Александр Иванович Слобода – Герой Социалистического Труда и обладатель многочисленных наград: ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени и ордена Отечественной войны I степени. Также он является почетным гражданином Минской области.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Александр Слобода # Фотофакт

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