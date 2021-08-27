Ветеран прошел непростой жизненный путь. Войну Александр Слобода встретил в боях под Белыничами, затем была битва на Буйничском поле, героическая оборона Могилева и операция «Багратион». Несмотря на почтенный возраст, Александр Иванович ведет активную жизнь. Лето проводит на даче, сохраняет оптимизм и чувство юмора.

Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Минской области:

Дожил до 101-го, теперь надо двигаться дальше, догонять 102-й. Дожить до 100 лет – это просто. Надо работать, работать и еще раз работать. А там, где работа, там и успех. И там жизнь.