Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Слобода отметил 101-й день рождения. Именинника поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Слобода отметил 101-й день рождения. Именинника поздравил губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ветеран прошел непростой жизненный путь. Войну Александр Слобода встретил в боях под Белыничами, затем была битва на Буйничском поле, героическая оборона Могилева и операция «Багратион». Несмотря на почтенный возраст, Александр Иванович ведет активную жизнь. Лето проводит на даче, сохраняет оптимизм и чувство юмора.
– С днем рождения, Александр Иванович.
– Спасибо.
– Самое главное, дай бог здоровья. Природа хорошая, тепло, красота.
Александр Слобода, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Минской области:
Дожил до 101-го, теперь надо двигаться дальше, догонять 102-й. Дожить до 100 лет – это просто. Надо работать, работать и еще раз работать. А там, где работа, там и успех. И там жизнь.
Александр Иванович Слобода – Герой Социалистического Труда и обладатель многочисленных наград: ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени и ордена Отечественной войны I степени. Также он является почетным гражданином Минской области.