Одежда, обувь, кожаные изделия: в Минске стартует выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров лёгкой промышленности

На международной выставке «Beltexindustry-2019» ожидается большое количество участников – 80 экспонентов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Польши. Ведущий концерн страны «Беллегпром» представлен сразу 26 предприятиями.
На международной выставке «Beltexindustry-2019» ожидается большое количество участников – 80 экспонентов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Польши. Ведущий концерн страны «Беллегпром» представлен сразу 26 предприятиями.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – председатель концерта «Беллегпром» – Татьяна Лугина.