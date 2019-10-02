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Одежда, обувь, кожаные изделия: в Минске стартует выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров лёгкой промышленности

02 октября 2019 07:46
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На международной выставке «Beltexindustry-2019» ожидается большое количество участников – 80 экспонентов из Беларуси, России, Украины, Латвии, Польши. Ведущий концерн страны «Беллегпром» представлен сразу 26 предприятиями.

Одежда, обувь, кожаные изделия: в Минске стартует выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров лёгкой промышленности-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – председатель концерта «Беллегпром» – Татьяна Лугина.

# Беллегпром # общество # Татьяна Лугина

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