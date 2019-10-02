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«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

02 октября 2019 06:54
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Новости Беларуси. В торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так накануне встречали эшелон с военной техникой и участниками совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и Российской Федерации «Щит Союза – 2019»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»-1

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»-3

На родину вернулись более 200 военнослужащих инженерной бригады и Минской военной комендатуры.

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»-6

Виктор Вырвинский, полковник, командир 2-й инженерной бригады:
Ехали, конечно же, с хорошим настроением. Возвращались домой. Все задания, поставленные перед нами, выполнены в срок и с высоким качеством.

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»-9


Елена Силич, мама младшего сержанта контрактной службы:
Горжусь сыном! Тем, что он участвовал в таких серьёзных учениях, и рада, что вот он наконец-то через почти что два месяца уже дома.

«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»-11

Напомним, совместные манёвры Беларуси и России проходят раз в два года на территории обеих стран. Наши военные с честью выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий уровень подготовки.

# Военные учения # общество # Виктор Вырвинский # Елени Силич # Фотофакт

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