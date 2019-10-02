«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»

Новости Беларуси. В торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так накануне встречали эшелон с военной техникой и участниками совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и Российской Федерации «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На родину вернулись более 200 военнослужащих инженерной бригады и Минской военной комендатуры.

Виктор Вырвинский, полковник, командир 2-й инженерной бригады:

Ехали, конечно же, с хорошим настроением. Возвращались домой. Все задания, поставленные перед нами, выполнены в срок и с высоким качеством.



Елена Силич, мама младшего сержанта контрактной службы:

Горжусь сыном! Тем, что он участвовал в таких серьёзных учениях, и рада, что вот он наконец-то через почти что два месяца уже дома.