«Горжусь сыном!». Более 200 белорусских военных вернулись с учений «Щит Союза – 2019»
Новости Беларуси. В торжественной обстановке и под звуки оркестра. Именно так накануне встречали эшелон с военной техникой и участниками совместного оперативного учения Вооружённых Сил Беларуси и Российской Федерации «Щит Союза – 2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На родину вернулись более 200 военнослужащих инженерной бригады и Минской военной комендатуры.
Виктор Вырвинский, полковник, командир 2-й инженерной бригады:
Ехали, конечно же, с хорошим настроением. Возвращались домой. Все задания, поставленные перед нами, выполнены в срок и с высоким качеством.
Елена Силич, мама младшего сержанта контрактной службы:
Горжусь сыном! Тем, что он участвовал в таких серьёзных учениях, и рада, что вот он наконец-то через почти что два месяца уже дома.
Напомним, совместные манёвры Беларуси и России проходят раз в два года на территории обеих стран. Наши военные с честью выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий уровень подготовки.