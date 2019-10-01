Ржавые качели и песочница, куда ходят животные. Жители Минска требуют благоустроить детскую площадку

Новости Беларуси. Ржавые качели и железная лесенка. Так описали свою детскую площадку жильцы дома на улице Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ржавые качели и железная лесенка. Так описали свою детскую площадку жильцы дома на улице Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обратиться на горячую линию телеканала СТВ их вынудила тянущаяся тяжба с местным ЖКХ. Отчаявшиеся родители уже несколько месяцев пытаются придать своему двору подобие детской площадки.
Дома в этом районе уже значительно старше своих жителей. Квартиры покупают в основном молодые семьи. Поэтому вопрос с детской площадкой стоит особенно остро.
На поле детских грёз побывал Вадим Смоляк.