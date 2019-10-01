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Ржавые качели и песочница, куда ходят животные. Жители Минска требуют благоустроить детскую площадку

01 октября 2019 19:42
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Новости Беларуси. Ржавые качели и железная лесенка. Так описали свою детскую площадку жильцы дома на улице Калиновского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ржавые качели и песочница, куда ходят животные. Жители Минска требуют благоустроить детскую площадку-1

Обратиться на горячую линию телеканала СТВ их вынудила тянущаяся тяжба с местным ЖКХ. Отчаявшиеся родители уже несколько месяцев пытаются придать своему двору подобие детской площадки.

Ржавые качели и песочница, куда ходят животные. Жители Минска требуют благоустроить детскую площадку-4

Дома в этом районе уже значительно старше своих жителей. Квартиры покупают в основном молодые семьи. Поэтому вопрос с детской площадкой стоит особенно остро.

На поле детских грёз побывал Вадим Смоляк.

# Проблемы ЖКХ # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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