Минск лидирует в топе городов СНГ для путешествий осенью

Новости Беларуси. Минск туристический. Столица Беларуси лидирует в десятке лучших городов СНГ для осенних путешествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первую тройку популярных городов занимают вместе с Минском занимают Нур-Султан и Ереван. Затем – Алматы и Баку.

В топ-10 городов для путешествий также вошли столицы Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Те, кто путешествует самостоятельно, приезжают в города СНГ осенью в среднем на два-три выходных дня.