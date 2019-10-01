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Минск лидирует в топе городов СНГ для путешествий осенью

01 октября 2019 19:41
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Новости Беларуси. Минск туристический. Столица Беларуси лидирует в десятке лучших городов СНГ для осенних путешествий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Первую тройку популярных городов занимают вместе с Минском занимают Нур-Султан и Ереван. Затем – Алматы и Баку.

Минск лидирует в топе городов СНГ для путешествий осенью-1

В топ-10 городов для путешествий также вошли столицы Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Те, кто путешествует самостоятельно, приезжают в города СНГ осенью в среднем на два-три выходных дня.

Минск лидирует в топе городов СНГ для путешествий осенью-4

Организованные группы выбирают туры на неделю. Минск и Ереван популярны для поездок на выходные, Астана и Баку – для шопинга.

# Туризм # общество # Фотофакт

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