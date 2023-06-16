Очевидцы рассказали о подземных ходах в Бобруйске. Может, там хранятся сокровища иезуитов или золото Рейха?
Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».
Не обошли вниманием и Бобруйскую крепость. Как мы уже выяснили, таинственных Апостолов, как и золота Наполеона, здесь не было. Что еще искали? Сокровища иезуитов, ведь в городе на Березине были и храм, и монастырь этого окутанного тайнами ордена. И конечно, подземелья.
«Ничто не исчезает бесследно». Где в подземельях Беларуси могут быть зарыты сокровища? Читайте далее.
Тамара Минченко, краевед, экскурсовод:
Перед вами иезуитский костел. Это единственное здание 1745 года постройки. Построен он был по проекту виленского архитектора Томаша Жебровского. Выглядел он вот так – это реконструкция. Понятно, что если это самое древнее здание Бобруйска, то с ним связано много легенд. Иезуиты появились в нашем городе где-то в 30-е годы XVII века. Они основали монастырь, при монастыре – школу. При школе, кстати, был театр. Был такой знаменитый иезуит Мартин Почобут-Одляницкий. Он основатель Виленского университета.
Тамара Минченко:
Виленский университет, как известно, вышел из иезуитской школы. Он был основателем иезуитской школы. Недавно раскрыли его архивы, и в архивах нашли упоминание о бобруйском костеле. Якобы в XVII веке Мартин посетил Бобруйск, и генерал бобруйского костела завел Мартина Почобута-Одляницкого в тайную комнату. Он взялся за шест, и вдруг пол под ним стал, как по винтовой лестнице, опускаться. Потом его повели по длинной галерее, коридору, подвели к потайной комнате. Генерал показал необычный ключ и сказал, что за дверями этой комнаты хранятся все сокровища мира иезуитов.
Вывезли ли бесчисленные богатства представители ордена или навсегда оставили под Бобруйском, пока неизвестно. В одном историки, причем всего мира, единодушны: копать и строить подземные ходы иезуиты любили и умели. И тайну бобруйской сокровищницы еще предстоит раскрыть.
Но вернемся к Великой Отечественной войне. Не обошлось без легенд и здесь.
Тамара Минченко:
1944 год. На территории крепости расположен один из самых больших концлагерей, так называемый Дулаг-131. Якобы золото, которое брали у пленных, в том числе зубные коронки, серьги, кольца, складировалось здесь, где-то в подземных ходах. Их там сплавляли, превращали в слитки. И в 1944 году Гимлер, будучи министром внутренних дел Германии, вызывает к себе молодого офицера, посылает его в Бобруйск, чтобы он успел эти ящики со слитками вывезти из Бобруйска. Но операция «Бобруйский котел» настолько стремительно шла в наступление, что в тот день, когда было все готово к отправке, слитки лежали в ящиках, была дождливая погода, которая не позволяла самолету подняться. А тут уже наши пришли, город освободили. Это золото, больше 100 килограммов, якобы до сих пор лежит где-то в подземных ходах крепости Бобруйска.
Впрочем, легенды легендами, а в реальности клады в подземельях вполне могут существовать. И объяснение этому не романтическое, а весьма прозаическое.
Олег Красный, краевед, экскурсовод:
Под Бобруйском может быть зарыто много кладов, поскольку Бобруйск был крепким купеческим городом, а каждая война – люди прятали ценности. Таких кладов может быть много, хотя пока никто ничего не нашел. С точки зрения золота Рейха, возможно, есть где-то спрятанное, и то, что не успели вывезти нацисты, что они отобрали у местного населения, особенно еврейского. Очень много евреев погибло здесь во время Великой Отечественной войны. Назвать это громко золотом Рейха – наверное, нет. Но какие-то «хованки», вполне возможно, есть.
Ясно одно: независимо от наличия или отсутствия сокровищ, подземелья манили нас всегда. Подземный мир был непривычен для первобытного человека, а в Средневековье страх перед подземными недрами заставлял одних людей прятать свои сокровища глубоко под землей, а других исследовать их.
Золотые апостолы Радзивиллов находятся в Беларуси! Как пропала реликвия и где ее могли спрятать? Подробности.
Тамара Минченко:
Лет пять назад я вела Совет ветеранов, у меня был отставник военный, и он сказал, что в 1960-е годы двое солдат пропали из крепости. Вышли они через два дня на противоположном берегу Березины. Мы были лейтенантами, сказал он, и с другом решили пройти по их пути. Подземный ход был со сводчатым кирпичным потолком, мы дошли до середины реки, но вода была уже выше колен, на голову тоже капала вода. Нам стало не очень комфортно, и мы вернулись.
Вот только устоять против современной техники удалось не всем подземельям.
Тамара Минченко:
Когда земснаряд чистил русло реки, ковш подцепил бревна. Всплыли черные четырехметровые дубовые бревна, и вдруг вода с реки ушла как в воронку и шла очень долго, около получаса. Предполагают, что они повредили подземный ход и вода ушла в него.
Соединял ли подземный ход берега Березины? Об этом сегодня мы можем только догадываться.