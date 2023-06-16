Очевидцы рассказали о подземных ходах в Бобруйске. Может, там хранятся сокровища иезуитов или золото Рейха?

Легенда, описанная в романе Владимира Короткевича, гласит: в подземельях Ольшанского замка замурованы княгиня Ганна-Гордислава и знатный шляхтич Гремислав Валюжинич. На недозволенные встречи с чужой женой он приходил в монашеском платье, чтобы не узнали. От расправы обманутого мужа влюбленных это не спасло. И теперь их души неприкаянно бродят под сводами черного замка, рассказали в программе «В поисках истины».

Не обошли вниманием и Бобруйскую крепость. Как мы уже выяснили, таинственных Апостолов, как и золота Наполеона, здесь не было. Что еще искали? Сокровища иезуитов, ведь в городе на Березине были и храм, и монастырь этого окутанного тайнами ордена. И конечно, подземелья. «Ничто не исчезает бесследно». Где в подземельях Беларуси могут быть зарыты сокровища? Читайте далее.

Тамара Минченко, краевед, экскурсовод:

Перед вами иезуитский костел. Это единственное здание 1745 года постройки. Построен он был по проекту виленского архитектора Томаша Жебровского. Выглядел он вот так – это реконструкция. Понятно, что если это самое древнее здание Бобруйска, то с ним связано много легенд. Иезуиты появились в нашем городе где-то в 30-е годы XVII века. Они основали монастырь, при монастыре – школу. При школе, кстати, был театр. Был такой знаменитый иезуит Мартин Почобут-Одляницкий. Он основатель Виленского университета.

Тамара Минченко:

Виленский университет, как известно, вышел из иезуитской школы. Он был основателем иезуитской школы. Недавно раскрыли его архивы, и в архивах нашли упоминание о бобруйском костеле. Якобы в XVII веке Мартин посетил Бобруйск, и генерал бобруйского костела завел Мартина Почобута-Одляницкого в тайную комнату. Он взялся за шест, и вдруг пол под ним стал, как по винтовой лестнице, опускаться. Потом его повели по длинной галерее, коридору, подвели к потайной комнате. Генерал показал необычный ключ и сказал, что за дверями этой комнаты хранятся все сокровища мира иезуитов.

Вывезли ли бесчисленные богатства представители ордена или навсегда оставили под Бобруйском, пока неизвестно. В одном историки, причем всего мира, единодушны: копать и строить подземные ходы иезуиты любили и умели. И тайну бобруйской сокровищницы еще предстоит раскрыть. Но вернемся к Великой Отечественной войне. Не обошлось без легенд и здесь.

Тамара Минченко:

1944 год. На территории крепости расположен один из самых больших концлагерей, так называемый Дулаг-131. Якобы золото, которое брали у пленных, в том числе зубные коронки, серьги, кольца, складировалось здесь, где-то в подземных ходах. Их там сплавляли, превращали в слитки. И в 1944 году Гимлер, будучи министром внутренних дел Германии, вызывает к себе молодого офицера, посылает его в Бобруйск, чтобы он успел эти ящики со слитками вывезти из Бобруйска. Но операция «Бобруйский котел» настолько стремительно шла в наступление, что в тот день, когда было все готово к отправке, слитки лежали в ящиках, была дождливая погода, которая не позволяла самолету подняться. А тут уже наши пришли, город освободили. Это золото, больше 100 килограммов, якобы до сих пор лежит где-то в подземных ходах крепости Бобруйска. Впрочем, легенды легендами, а в реальности клады в подземельях вполне могут существовать. И объяснение этому не романтическое, а весьма прозаическое.

Олег Красный, краевед, экскурсовод:

Под Бобруйском может быть зарыто много кладов, поскольку Бобруйск был крепким купеческим городом, а каждая война – люди прятали ценности. Таких кладов может быть много, хотя пока никто ничего не нашел. С точки зрения золота Рейха, возможно, есть где-то спрятанное, и то, что не успели вывезти нацисты, что они отобрали у местного населения, особенно еврейского. Очень много евреев погибло здесь во время Великой Отечественной войны. Назвать это громко золотом Рейха – наверное, нет. Но какие-то «хованки», вполне возможно, есть.

Ясно одно: независимо от наличия или отсутствия сокровищ, подземелья манили нас всегда. Подземный мир был непривычен для первобытного человека, а в Средневековье страх перед подземными недрами заставлял одних людей прятать свои сокровища глубоко под землей, а других исследовать их. Золотые апостолы Радзивиллов находятся в Беларуси! Как пропала реликвия и где ее могли спрятать? Подробности.