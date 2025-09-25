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Эрдоган пошутил над Макроном во время встречи в штаб-квартире ООН

25 сентября 2025 09:30
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Эрдоган пошутил над Макроном во время встречи в штаб-квартире ООН-0

На совещании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган иронично высказался об Эммануэле Макроне. Когда лидер Франции, отвечая на приветствие, заявил, что он доволен, Эрдоган отреагировал: «Значит, бывают времена, когда у него все хорошо». Об этом пишет РИА Новости.

Кроме этого, автомобиль Макрона был задержан полицией из-за кортежа американского президента, и ему лично пришлось звонить своему американскому коллеге, чтобы разрешить ситуацию.

Ранее Эрдоган уже подшучивал над Макроном, предлагая включить Францию в Организацию тюркских государств.

Фото: pixabay

# Международная политика # калейдоскоп

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