Беларусь проведёт совместный концерт с Россией в Александрии. Игорь Петришенко рассказал подробности

Ежегодно мероприятие становится ярчайшим культурным событием, куда съезжаются тысячи людей. Насыщенная программа, интересные локации, тематические площадки и конкурсы. Один из самых ожидаемых – финал республиканского семейного проекта «Властелин села». Традиционно состоится масштабная демонстрация достижений отечественных производителей. Покажут и как Беларусь готовится к II Играм стран СНГ. Гулять в Александрии будут допоздна. Самое яркое событие вечера – гала-концерт звезд эстрады и народных коллективов. Впервые в 2023 году запланирован совместный концерт с российскими артистами в рамках Союзного государства.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Здесь сконцентрирован весь колорит белорусской культуры, фольклора, наши знаменитые мастера прикладного искусства демонстрируют свои лучшие достижения. Что очень важно – из года в год к нам приезжает много друзей и коллег. Впервые мы в этом году планируем совместный с Российской Федерацией концерт в рамках Союзного государства, который будет на площадке Александрии и состоится здесь до нашего основного гала-концерта.