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Беларусь проведёт совместный концерт с Россией в Александрии. Игорь Петришенко рассказал подробности

16 июня 2023 18:03
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Новости Беларуси. По-белорусски сердечно и гостеприимно. Александрия вновь собирает друзей. Шкловский район традиционно приглашает белорусов отметить Купалье вместе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь проведёт совместный концерт с Россией в Александрии. Игорь Петришенко рассказал подробности-1

Ежегодно мероприятие становится ярчайшим культурным событием, куда съезжаются тысячи людей. Насыщенная программа, интересные локации, тематические площадки и конкурсы. Один из самых ожидаемых – финал республиканского семейного проекта «Властелин села». Традиционно состоится масштабная демонстрация достижений отечественных производителей. Покажут и как Беларусь готовится к II Играм стран СНГ. Гулять в Александрии будут допоздна. Самое яркое событие вечера – гала-концерт звезд эстрады и народных коллективов. Впервые в 2023 году запланирован совместный концерт с российскими артистами в рамках Союзного государства.

Беларусь проведёт совместный концерт с Россией в Александрии. Игорь Петришенко рассказал подробности-4


Фото: сайт Совета министров Республики Беларусь

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Здесь сконцентрирован весь колорит белорусской культуры, фольклора, наши знаменитые мастера прикладного искусства демонстрируют свои лучшие достижения. Что очень важно из года в год к нам приезжает много друзей и коллег. Впервые мы в этом году планируем совместный с Российской Федерацией концерт в рамках Союзного государства, который будет на площадке Александрии и состоится здесь до нашего основного гала-концерта.

Беларусь проведёт совместный концерт с Россией в Александрии. Игорь Петришенко рассказал подробности-7

Июльские гулянья в Шкловском районе уже давно стали национальным брендом. Традиционный и любимый всеми праздник Купалье в Александрии начнется 8 июля и продлится два дня.

# Союзное государство # общество # Игорь Петришенко # Фотофакт

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