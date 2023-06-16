Летний зной без печальных последствий. Как белорусы справляются с июньской жарой?

Новости Беларуси. В Беларусь пришла настоящая летняя жара. В предстоящие выходные обещают до 30 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кого-то такой прогноз радует, остальные ищут способы спасения от жары, порой экстремальные. Как пережить летний зной без печальных последствий?

Анна Корольчук, корреспондент:

Столбик термометра поднялся до 30 градусов, и людей потянуло в воду. Так, в Гомеле пара влюбленных спрыгнула прямо с прогулочного теплохода на середину реки. Вот уж действительно жара сводит с ума.

Хотели получить адреналин, для храбрости выпили. Но у свидания мог быть трагичный финал. Когда по тревоге на место ЧП прибыли спасатели, 24-летний парень уже захлебывался. Его спутница успела ухватиться за проплывающий каяк.

Кирилл Мананников, водолаз Гомельской городской спасательной станции ОСВОД:

Они полностью были в одежде. Телефоны намочили, парень вообще его утопил. Сказали мне: мы думали, это прикольно. Мы на адреналине.

Для отдыха на воде есть более безопасные способы. В городе работает вейк-парк, а по речным просторам то и дело курсируют люди на сапбордах. Модное развлечение в ОСВОД приветствуют.

Краткий инструктаж, спасательный жилет и весло. И можно отправляться в плавание. На доске важно не забывать о правилах – сохранять трезвость, избегать судоходных путей и мест с сильным течением, не отправляться в плавание в дикие места одному.

Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД:

Выпив горячительные напитки, ни в коем случае нельзя выдвигаться в реку, озеро. Даже близко подходить. Воду с алкоголем мешать нельзя.

Те, кто пока не решился открывать пляжный сезон, но жаждет охладиться, собираются у фонтана в сквере имени Громыко. С утра до вечера здесь слышны звонкие крики детей. Рядом загорают взрослые и делают летние фото в брызгах.

– Вот так – ходим на фонтан с детьми.

– Каждый день?

– Нет, далеко живем. Пробуем, пока боятся, они первый раз.

– Пляжный сезон еще не открыли?

– Нет, боимся. Вода холодная, наверное, и сильное течение. Дети маленькие, поэтому пока страшновато.

– На пляже еще холодно, и многие закрыты. Спасибо, что у нас такое место есть, куда мы можем прийти спастись от жары.

Пока люди ищут прохладу у водоемов, в зоопарках открыт сезон водных процедур. После обильный солнечных ванн животные охотно принимают контрастный душ и плещутся в бассейнах. Например, в Могилевском зоосаде медведь Федор может часами не покидать «курортную зону». Чем выше температура, чем чаще косолапый радует посетителей водной феерией.

Только привыкает к прохладным фонтанам в своем вольере лев Симба. Ему больше по душе тень и просто лужи. Уже на днях водой заполнят бассейн, который специально построили для нового обитателя – бенгальского тигренка.

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией «Зоосад» Могилевского агролесотехнического колледжа имени К.П. Орловского:

На сегодня мы закончили текущий ремонт вольера у тигра. Вы видите, какой прекрасный бассейн получился. Еще осталось два-три дня, чтобы подсохло и навели немножко здесь красоту, поставили какие-то шезлонги. И он прекрасно себя будет чувствовать.

Тяжелее всего в жару приходится копытным, для них обустраивают водоемы, теневые навесы и поливают из шлангов.

А вот хрюшек от зноя спасают грязевые ванны. Некоторые животные не покидают тень даже в обмен на угощение. Важно, чтобы у зверей в эту горячую пору был постоянный доступ к прохладной воде.

В знойные дни дополнительная забота нужна и растениям. Утолять жажду городских клумб и зеленых насаждений коммунальные службы отправляются еще на рассвете. Из-за жары это нужно делать ежедневно – только одних вазонов с петунией в Гомеле более 200 тысяч. Цветам нужен деликатный уход – полив без ожогов от испарения. Работы завершают до наступления дня. Силы бросили и на защиту молодых саженцев, которым нужно прижиться в свой первый сезон. Весной в Гомельской области высадили более 46 тысячи деревьев в городской среде.

Павел Новиков, заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Министерство природных ресурсов призывает неравнодушных граждан в эти наступившие знойные дни проявить чуточку внимания к окружающей среде и, приложив минимум усилий, участвовать в поливе насаждений, которые очень требуют воды. Именно когда такая 30-градусная жара.