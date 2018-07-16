«Куда можно всунуться, туда и ставим»: как жители дома на Кирова решают проблему парковки во дворе?

Новости Беларуси. Дом № 23 по улице Бобруйская в Минске считается визитной карточкой столицы, рассказала в программе «Добро пожаловаться». Каждый приезжий имеет возможность увидеть архитектуру сталинского ампира. В 2018 году зданию исполняется 25 лет. И если фасад радует глаз гостей и минчан, то изнутри двор удивляет обилием автомобилей. Сегодня Минск задыхается: на каждую тысячу человек приходится 700-800 автомобилей.

И из 900 тысяч зарегистрированных автомобилей только 150 тысяч имеют свое парковочное место. Минчанин Михаил Прищепа, как и многие его соседи, не входит в число счастливчиков.

Михаил Прищепа, минчанин:

Бороться начали с 2014 года. Построили «Галилео», построили автовокзал. Все приезжают сюда провожать и встречать.

В «Галилео» есть парковка, но никто туда не едет.

Бывает, приезжают, садятся на поезд, и 3-4 дня машина стоит.

Чтобы припарковаться даже не возле собственного дома, а хотя бы вблизи его, Михаилу Петрович приходится, порой, сделать три круга. И все равно часто мужчина вынужден парковаться во дворах соседних домов, где ситуация, отнюдь, не лучше.

Парковка на участке от Кирова до Независимости с 23 июня стоит 1 рубль в час Михаил Прищепа:

Куда можно всунуться, туда и ставим. Поэтому же принципу действуют многие минчане и гости столицы. С той лишь разницей, что никакого отношения к дому №23 они не имеют. Жажда сэкономить на платной парковке гонит водителей во двор. Михаил Прищепа:

Посторонние заезжают на зеленую зону, некоторые таксуют. Не пугает даже знак на въезде «Движение запрещено».

Сотрудники ГАИ периодически штрафуют нарушителей, но что такое одна базовая величина – пустяки. К слову, на привокзальной площади парковка стоит совсем недорого: 2-3 рубля. Жители дома, устав от беспредела залетных автолюбителей, готовы на радикальные меры – отгородится шлагбаумом.

Михаил Прищепа:

Согласны на платную парковку. Планировали установить шлагбаум. Сегодня установка шлагбаума во дворе дома – процесс трудоемкий, но не затратный. Стоимость такой услуги обойдется от 900 до 1300 рублей. Шлагбаум на въезде во двор: как установить, куда обращаться?



Случайно или нет, но чудесным образом звонок жителей на «горячую» линию телеканала и приезд съемочной группы «Добро пожаловаться» в злополучный двор

совпали с замечательным решением городских властей.



Ольга Верамей, заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Было обращение граждан по территории, которая находится напротив, то есть – Бобруйская, 15,17,19. По установке шлагбаума «Парковочное пространство» провело необходимые действия, и в понедельник планирует установить шлагбаум на данной территории. По аналогии предполагается ситуация и по данному кварталу – осуществить ограничение въезда транспортных средств на территорию.

Кстати, упомянутый чиновником, двор дома №19 по улице Бобруйской неоднократно фигурировал в сюжетах «Добро пожаловаться». И мы рады, что наше посильное участие, возможно, помогло ускорить решение вопроса.

Что касается Михаила Прищепы и его соседей, то мы уверены, что в скором времени им не придется, что называется, нарезать круги по кварталу в поисках парковочного места у дома.Учитывая, что сегодня некоторые семьи имеют по два, а то и по три автомобиля,