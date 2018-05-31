Очередной лесной гость: по улицам Берёзы гулял лось

Как сообщает региональное издание «Маяк», парнокопытное побывало у райисполкома, сходило в парк к Дворцу культуры, посетило реку Кречет. Потом животное смутилось наблюдавших за ним людей и, перепрыгнув забор, ушло исследовать сады и огороды.

Дикие животные в Беларуси всё чаще выходят к людям. Весной 2018 года в Минске на территории детского сада также был замечен лось. В середине мая появилось видео с бегущим возле дороги в Минском районе медведем. Ближе к концу мая по улицам Гродно гуляла косуля, а на неделе в Минской области милиционеры повстречали ещё одного медведя.