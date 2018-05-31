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Очередной лесной гость: по улицам Берёзы гулял лось

31 мая 2018 09:51
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Новости Беларуси. Утром 31 мая жители Берёзы стали свидетелями интересного случая. По городу бегала лосиха.  

Как сообщает региональное издание «Маяк», парнокопытное побывало у райисполкома, сходило в парк к Дворцу культуры, посетило реку Кречет. Потом животное смутилось наблюдавших за ним людей и, перепрыгнув забор, ушло исследовать сады и огороды.  

Очередной лесной гость: по улицам Берёзы гулял лось-1

Фото: региональное издание «Маяк»  

Один из очевидцев опубликовал на YouTube видео с бродившей лосихой.  

Позже за животным приехали спасатели, чтобы вернуть млекопитающее в естественную среду обитания.  

Очередной лесной гость: по улицам Берёзы гулял лось-4

Фото: региональное издание «Маяк»  

Дикие животные в Беларуси всё чаще выходят к людям. Весной 2018 года в Минске на территории детского сада также был замечен лось. В середине мая появилось видео с бегущим возле дороги в Минском районе медведем. Ближе к концу мая по улицам Гродно гуляла косуля, а на неделе в Минской области милиционеры повстречали ещё одного медведя.  

# Дикие животные # общество

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