В Добрушском районе проходят торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского

Ирина Редько, паломник:

Мы шли кресным ходом от монастыря Иоанна Кормянского сюда. Я получила такую благодать как от Гроба Господня. Я там была, поэтому знаю, что это такое, с чем это можно сравнить. Меня будто бы Иоанн Кормянский пронес, на одном дыхании я прошла этот путь, даже не почувствовала, что я столько километров прошла.