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В Добрушском районе проходят торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского

31 мая 2018 08:44
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Новости Беларуси. Торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского проходят в Добрушском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Добрушском районе проходят торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского -1

Рано утром сотни паломников прошли крестным ходом к месту, где при раскопках разрушенного в середине прошлого века храма были найдены нетленные мощи Святого.

В Добрушском районе проходят торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского -4

В Добрушском районе проходят торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского -6

Ирина Редько, паломник:
Мы шли кресным ходом от монастыря Иоанна Кормянского сюда. Я получила такую благодать как от Гроба Господня. Я там была, поэтому знаю, что это такое, с чем это можно сравнить. Меня будто бы Иоанн Кормянский пронес, на одном дыхании я прошла этот путь, даже не почувствовала, что я столько километров прошла.

В Добрушском районе проходят торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского -9

В эти минуты проходит праздничное богослужение, которое возглавляет митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Праведный Иоанн Кормянский всю жизнь служил Богу на своей малой родине, а слава о скромном сельском священнике вышла далеко за пределы страны. Поклониться мощам святого приезжают тысячи паломников, а о чудесах исцеления ходят легенды.

# Православные в Беларуси # общество # Ирина Редько # Фотофакт

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