«Очередь на строительство жилья ещё не подошла». Как изменился порядок господдержки для многодетных семей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
1 октября 2021 Президент Беларуси подписал Указ по оказанию государственной поддержки. В соответствии с документом предусматривается комплексная корректировка законодательства по вопросам связанным с приобретением жилья на льготных условиях.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Теперь на помощь могут рассчитывать многодетные семьи по достижении детьми 23 лет, а не 18, как было раньше.
Екатерина Забенько:
Ирина Александровна, а для кого эта тема будет актуальна? Я живу в доме, где в чате тоже очень много многодетных семей, я вижу какое там движение, как все зашевелились, как это активно обсуждают. На самом деле, радостная новость для всех, потому что раньше такая возможность была недоступна.
Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Действительно, у нас был ряд многодетных семей, в которых возраст детей уже подходил к совершеннолетию, к 18 годам, а очередь на строительство жилья еще не подошла. И, конечно, было бы обидно таким семьям, все-таки вырастившим и воспитавшим троих детей, потерять данную государственную поддержку.
Поэтому соответствующие предложения были внесены главе государства, учитывая, что в основной массе это дети, еще которые обучаются в средних специальных заведениях, в высших учебных заведения, фактически находятся на попечении еще родителей. Внесено было такое предложение, чтобы продлить до 23 лет такую государственную поддержку. Конечно, это большое подспорье таким семьям.
«Согласовали с супругой». Отец многодетной семьи рассказал, как построил жилье – подробнее здесь.