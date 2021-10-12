«Очередь на строительство жилья ещё не подошла». Как изменился порядок господдержки для многодетных семей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

1 октября 2021 Президент Беларуси подписал Указ по оказанию государственной поддержки. В соответствии с документом предусматривается комплексная корректировка законодательства по вопросам связанным с приобретением жилья на льготных условиях. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Теперь на помощь могут рассчитывать многодетные семьи по достижении детьми 23 лет, а не 18, как было раньше.

Екатерина Забенько:

Ирина Александровна, а для кого эта тема будет актуальна? Я живу в доме, где в чате тоже очень много многодетных семей, я вижу какое там движение, как все зашевелились, как это активно обсуждают. На самом деле, радостная новость для всех, потому что раньше такая возможность была недоступна.