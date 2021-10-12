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«Очередь на строительство жилья ещё не подошла». Как изменился порядок господдержки для многодетных семей?

12 октября 2021 13:37
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

«Очередь на строительство жилья ещё не подошла». Как изменился порядок господдержки для многодетных семей?-1

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
1 октября 2021 Президент Беларуси подписал Указ по оказанию государственной поддержки. В соответствии с документом предусматривается комплексная корректировка законодательства по вопросам связанным с приобретением жилья на льготных условиях.  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Теперь на помощь могут рассчитывать многодетные семьи по достижении детьми 23 лет, а не 18, как было раньше.  

«Очередь на строительство жилья ещё не подошла». Как изменился порядок господдержки для многодетных семей?-3

Екатерина Забенько:  
Ирина Александровна, а для кого эта тема будет актуальна? Я живу в доме, где в чате тоже очень много многодетных семей, я вижу какое там движение, как все зашевелились, как это активно обсуждают. На самом деле, радостная новость для всех, потому что раньше такая возможность была недоступна.  

«Очередь на строительство жилья ещё не подошла». Как изменился порядок господдержки для многодетных семей?-5

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:  
Действительно, у нас был ряд многодетных семей, в которых возраст детей уже подходил к совершеннолетию, к 18 годам, а очередь на строительство жилья еще не подошла. И, конечно, было бы обидно таким семьям, все-таки вырастившим и воспитавшим троих детей, потерять данную государственную поддержку.  

Поэтому соответствующие предложения были внесены главе государства, учитывая, что в основной массе это дети, еще которые обучаются в средних специальных заведениях, в высших учебных заведения, фактически находятся на попечении еще родителей. Внесено было такое предложение, чтобы продлить до 23 лет такую государственную поддержку. Конечно, это большое подспорье таким семьям.  

«Согласовали с супругой». Отец многодетной семьи рассказал, как построил жилье – подробнее здесь.  

# Многодетные семьи в Беларуси # Екатерина Забенько # Наталья Надольская # Ирина Гонтарева

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