«Согласовали с супругой». Отец многодетной семьи рассказал, как построил жильё

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Алексей, расскажите, как отметили новоселье, как долго стояли в очереди? И согласились ли сразу на предложение построиться или выбирали район под себя?
Алексей Аборнев, новосел, глава многодетной семьи:
Нет, согласился. То есть стояли на очереди четыре года, как многодетная семья. Предложили несколько там вариантов на тот момент. И, конечно же, согласились, согласовали с супругой, подумали и выбрали. То есть предлагались разные районы: и в Московском районе, там, где новостройки новые идут по улице Сапеги, и в Заводском районе – вот где сейчас.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Где построились в итоге?
Алексей Аборнев:
Да, построились.
Екатерина Забенько:
А классно, когда вокруг столько же многодетных семей? В общем-то, наверное, одни единомышленники, большая компания для детей.
Алексей Аборнев:
Вы знаете, да. Так как еще все там расстраивается: то есть удобные площадки, все новое, удобное, комфортное в использовании. Рядом водохранилище, зона парковая, то есть можно сходить, прогуляться с детьми. Также есть инфраструктура, торговый центр GREEN. То есть под боком сразу такой большой магазин, где можно приобрести все, что нужно для дома. Детских садов хватает, школ.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Александр, а какой процент льготных кредитов, которые выдаются многодетным семьям при финансировании строительства жилья?
Александр Ледян, директор департамента розничного бизнеса одного из ведущих банков страны:
Точные цифры не скажу вам сейчас. Это достаточно много. Но в общем распределение кредитов на недвижимость, которое сейчас предоставляет банк, наверное, обусловлено следующими факторами. В Минске они явно видны. То есть две трети строительства – это коммерческое жилье. Соответственно, люди обращаются за такими продуктами. И порядка трети объемов, которые мы выдаем – это поддержка граждан в рамках Указа № 240, в котором мы активно тоже участвуем.
Елена Кругликова:
Известно, что за последний год в сфере кредитования сложилась уникальная ситуация: в прошлом году все банки практически одномоментно свернули программы по кредитованию жилья. Как сегодня обстоят дела, и, например, у вас в банке можно взять такой кредит, и опять-таки под какой процент?
Александр Ледян:
Да, программы кредитования многими банкам возобновлены в этом году. И активность населения тоже отмечается. Если у нас, например, по партнерским программам по кредитованию недвижимости застройщиками там было порядка 600 клиентов за второе полугодие прошлого года, то сейчас за 9 месяцев уже более 2 000. Аналогичные темпы прироста и по Указу № 240. Ожидаем, что примерно на 30 % больше предоставим таких кредитов, чем изначально планировали в декабре. То есть будем идти с превышением плана по Указу № 240.
Строили миллион и больше. Когда в Минске может завершиться возведение нового жилья – подробнее здесь.