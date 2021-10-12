«Согласовали с супругой». Отец многодетной семьи рассказал, как построил жильё

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Алексей, расскажите, как отметили новоселье, как долго стояли в очереди? И согласились ли сразу на предложение построиться или выбирали район под себя?

Алексей Аборнев, новосел, глава многодетной семьи:

Нет, согласился. То есть стояли на очереди четыре года, как многодетная семья. Предложили несколько там вариантов на тот момент. И, конечно же, согласились, согласовали с супругой, подумали и выбрали. То есть предлагались разные районы: и в Московском районе, там, где новостройки новые идут по улице Сапеги, и в Заводском районе – вот где сейчас. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Где построились в итоге? Алексей Аборнев:

Да, построились. Екатерина Забенько:

А классно, когда вокруг столько же многодетных семей? В общем-то, наверное, одни единомышленники, большая компания для детей.

Алексей Аборнев:

Вы знаете, да. Так как еще все там расстраивается: то есть удобные площадки, все новое, удобное, комфортное в использовании. Рядом водохранилище, зона парковая, то есть можно сходить, прогуляться с детьми. Также есть инфраструктура, торговый центр GREEN. То есть под боком сразу такой большой магазин, где можно приобрести все, что нужно для дома. Детских садов хватает, школ. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Александр, а какой процент льготных кредитов, которые выдаются многодетным семьям при финансировании строительства жилья?

Александр Ледян, директор департамента розничного бизнеса одного из ведущих банков страны:

Точные цифры не скажу вам сейчас. Это достаточно много. Но в общем распределение кредитов на недвижимость, которое сейчас предоставляет банк, наверное, обусловлено следующими факторами. В Минске они явно видны. То есть две трети строительства – это коммерческое жилье. Соответственно, люди обращаются за такими продуктами. И порядка трети объемов, которые мы выдаем – это поддержка граждан в рамках Указа № 240, в котором мы активно тоже участвуем.