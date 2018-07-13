«Ужас один, у нас такого давно не было». Проспект Победителей и Революционная практически ушли под воду

Новости Беларуси. На проспекте Победителей в районе МКАД уровень воды практически поглотил легковушки и даже грузовые автомобили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На место потопа выехали и коммунальные службы. Воду откачали буквально за час, и уже к четырем часам ситуация на дороге восстановилась. Репортаж из соцсетей о ливне в Бресте: «Прогулка по лужам была потрясающая»

Воду вычерпывают, ведрами носят, потому что все затоплено. Ужас один, у нас такого давно не было.

Вода текла сильным потоком внутрь помещения, из-за чего произошло затопление подвальных помещений, теплового пункта.

У нас здесь произошел грандиозный потоп, пострадал подвал. У нас в этом помещении несколько ресторанов было очень сильно подтоплено.

От дождей пострадала и недавно реконструированная улица Революционная. Под воду ушел центр пешеходной зоны, затопило обувной магазин, летние террасы кафе.

На этом участке работали службы «Мінскай спадчыны» – пришлось откачивать воду. На Немиге, как ни странно, ситуация не критичная – люк-индикатор потопа находиться здесь чуть выше.