«Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере». Что обсуждают в ЕАЭС?

В Казахстане проходит первое в 2023 году заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 февраля переговоры пройдут в узком составе с участием белорусского премьер-министра Романа Головченко. В повестке 14 вопросов, главный – укрепление интеграционного строительства ради большей экономической стабильности на территории стран – участниц ЕАЭС.

Приоритетным направлением для сотрудничества остается технологическое развитие. Как считают главы правительств, в этой сфере важно добиться полной независимости. Выработать единую позицию необходимо в том числе для решения вопросов продовольственной безопасности и создания общих энергетических рынков. В условиях глобального передела мира актуальной темой остается выработка новых логистических маршрутов. Кроме того, ожидается, что в Алматы состоится подписание соглашения о валютном регулировании. Оно призвано свести экономические риски к минимуму.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Если говорить рельефно, то это единая промышленная политика, единая агропромышленная политика. Это сверка так называемых часов по балансам наиболее чувствительных, важных товаров в сельхозотрасли. Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере.