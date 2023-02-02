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«Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере». Что обсуждают в ЕАЭС?

02 февраля 2023 14:31
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В Казахстане проходит первое в 2023 году заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 февраля переговоры пройдут в узком составе с участием белорусского премьер-министра Романа Головченко. В повестке 14 вопросов, главный – укрепление интеграционного строительства ради большей экономической стабильности на территории стран – участниц ЕАЭС.

«Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере». Что обсуждают в ЕАЭС?-1

Приоритетным направлением для сотрудничества остается технологическое развитие. Как считают главы правительств, в этой сфере важно добиться полной независимости. Выработать единую позицию необходимо в том числе для решения вопросов продовольственной безопасности и создания общих энергетических рынков. В условиях глобального передела мира актуальной темой остается выработка новых логистических маршрутов. Кроме того, ожидается, что в Алматы состоится подписание соглашения о валютном регулировании. Оно призвано свести экономические риски к минимуму.

«Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере». Что обсуждают в ЕАЭС?-4

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Если говорить рельефно, то это единая промышленная политика, единая агропромышленная политика. Это сверка так называемых часов по балансам наиболее чувствительных, важных товаров в сельхозотрасли. Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере.

«Очень важный момент – вопросы правоотношений в валютной сфере». Что обсуждают в ЕАЭС?-7

Напомним, в 2023 году председательство в ЕАЭС перешло к России. В числе озвученных приоритетов – расширение сферы совместной деятельности. Сотрудничество пяти стран уже доказало свою эффективность. Россия намерена сохранить и приумножить успехи партнерства.

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# ЕАЭС # общество # Игорь Назарук # Роман Головченко # Фотофакт

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