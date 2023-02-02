Саксофонисты из Минской области стали призёрами международных конкурсов. Посмотрите, как играют юные таланты

Новости Беларуси. Юные саксофонисты из Логойской детской школы искусств в числе призеров международных конкурсов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, Ярослав Букатич покорил своим талантом жюри Открытого международного фестиваля «Новые таланты». Он отправил видеозапись со своей композицией. Как итог – у юного музыканта диплом лауреата первой степени. А Марат Ходасевич принял участие в фестивале искусств Open MoloFantasy – 2022. Дистанционно. По результатам конкурса саксофонист стал призером в номинации «Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты» в возрастной категории 10-12 лет.

Ярослав Букатич, воспитанник Логойской детской школы искусств:

Я остановился на саксофоне, потому что он меня больше всего привлек. Чтобы хорошо играть, нужно хорошо повторять и практиковаться.

Марат Ходасевич, воспитанник Логойской детской школы искусств:

Мне он сильно понравился, я о нем знаю давно. Для меня самое сложное – это выступать на сцене.

Александр Михасенок, учитель Логойской детской школы искусств:

За первое полугодие мы уже привезли 12 дипломов с различных конкурсов: республиканских, международных, в том числе российских, в Словении. Конкурсы как заочные, так и очные. Мы постоянно обновляем программы, потому что на разные конкурсы разные требования.