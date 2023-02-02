Студенты копыльского колледжа самостоятельно собрали экспонаты для музея о геноциде белорусов

Новости Беларуси. Копыльский государственный колледж в числе призеров областного конкурса на лучший музейный уголок, посвященный памяти жертв геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тематическая выставка была открыта в учреждении образования в 2022 году. Интересно, что все экспонаты собраны ребятами во время исследований и поездок. Пользовались учащиеся и архивами. Центральное место в музейном уголке занимает стенд, посвященный военным событиям на Копыльщине. Представлены и другие районы.

Ульяна Шабунько, учащаяся Копыльского государственного колледжа:

Мы достаточно часто проходим это на кураторских часах, у нас проводят различные мероприятия, посвященные геноциду белорусского народа. Я считаю, что нужно помнить это, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Елена Радкевич, преподаватель истории Копыльского государственного колледжа:

Есть ребята, которые приезжают из других районов: Солигорский, Клецкий, Слуцкий, Несвижский. Они тоже с удовольствием собирают материалы и рассказывают о тех событиях, которые проходили в них. В наших планах выпустить какой-то журнал, потому что дети из других регионов тоже хотят, чтобы услышали и рассказали об их истории.