Студенты копыльского колледжа самостоятельно собрали экспонаты для музея о геноциде белорусов

Новости Беларуси. Копыльский государственный колледж в числе призеров областного конкурса на лучший музейный уголок, посвященный памяти жертв геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Копыльский государственный колледж в числе призеров областного конкурса на лучший музейный уголок, посвященный памяти жертв геноцида белорусского народа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Тематическая выставка была открыта в учреждении образования в 2022 году. Интересно, что все экспонаты собраны ребятами во время исследований и поездок. Пользовались учащиеся и архивами. Центральное место в музейном уголке занимает стенд, посвященный военным событиям на Копыльщине. Представлены и другие районы.
Ульяна Шабунько, учащаяся Копыльского государственного колледжа:
Мы достаточно часто проходим это на кураторских часах, у нас проводят различные мероприятия, посвященные геноциду белорусского народа. Я считаю, что нужно помнить это, чтобы не повторять ошибок прошлого.
Елена Радкевич, преподаватель истории Копыльского государственного колледжа:
Есть ребята, которые приезжают из других районов: Солигорский, Клецкий, Слуцкий, Несвижский. Они тоже с удовольствием собирают материалы и рассказывают о тех событиях, которые проходили в них. В наших планах выпустить какой-то журнал, потому что дети из других регионов тоже хотят, чтобы услышали и рассказали об их истории.
Исследовательской работой в коллеже не ограничиваются. Ребята участвуют в тематических мероприятиях, благоустраивают мемориалы. А 9 февраля отправятся в деревню Колодезное. 80 лет назад каратели сожгли деревню дотла. Уничтожили 213 мирных жителей. В память о них в Колодезном установлен мемориал, за которым и ведут шефство учащиеся колледжа.
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